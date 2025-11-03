El Ourense CF estrena su casillero de victorias

Diez jornadas ha tardado el Ourense CF en lograr la primera victoria de la temporada. En plena resaca copera, los ouresanos superaron a un Arenas (1-0) que ahora se queda a tres puntos de los ourensanos.

Fue un partido intenso, en donde el cuadro local salió muy centrado, presionando el centro del campo y llegando con peligro al área vasca. Pasada la media hora de juego, César acertó con la portería rival.

Tras el paso por el vestuario, el Arenas intentó dar un paso al frente y acercarse más al área defendida por Álvaro, pero el Ourense CF se mantuvo firme y evitó que el Arenas lograra el tanto de la igualada.

Quien no está fino es el Arenteiro. Los de O Carballiño suman siete jornadas con conseguir la victoria, lo que los ha llevado a puestos de descenso, aunque a tan solo un punto de la salvación. Ayer viajaban a Asturias, y aunque estuvieron muy centrados en el primer tiempo, un despiste en el tiempo añadido del primer tiempo les costó un gol. Aunque quedaba tiempo, no fueron capaces de reaccionar.