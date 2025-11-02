La UD Ourense tumba al líder en O Couto

En una semana cmplicada después de haber afrontado un exigente partido de Copa del Rey el miércoles contra el Pontevedra (en el que hubo que disputar una prórroga), la UD Ourense sacó fuerzas de flaqueza para conseguir una valiosa victoria en O Couto por 2-1 ante el Fabril, que llegaba como líder y que ahora puede perder esta posición en función de los resultados de hoy.

El conjunto coruñés se adelantó por medio de Nájera en el primer tiempo, pero los ourensanos acabaron por encontrar soluciones. En dos minutos (60 y 61) llegaron los goles de Rufo y de Gamarra que colocan a los rojllos en la zona media de la clasificación.