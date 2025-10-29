La UD, en busca de su propio cuento de hadas

Como dice el lema de la competición, «la Copa mola». Eso se pudo demostrar en la ciudad de Pontevedra la pasada edición del torneo. Tres equipos profesionales derrotados y una histórica eliminatoria de octavos de final. Los hombres de Rubén Domínguez se miden hoy (20:30) a la Unión Deportiva.

Esa irreverencia que les llevó a estar entre los dieciséis mejores equipos, es la que ahora tendrá que apagar en O Couto. «Es cierto que cuando un equipo juega contra un rival de superior categoría, tiene menos presión y todo lo que logre es un premio, pero para nosotros el partido también es una responsabilidad: si queremos ver fútbol profesional en Pasarón, hay que pasar la eliminatoria. No lo afrontamos con miedo, sino con ilusión», explicó el entrenador granate. Para la cita, el Pontevedra tiene a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Pablo Hervías. A la convocatoria del primer equipo se le suma Raúl, del filial, que completará la expedición a la ciudad de Las Burgas.

El estado del terreno de juego es uno de los temas propios del enfrentamiento. Las inclemencias meteorológicas, con viento y lluvias previstas, y el partido disputado ayer en el mismo césped entre el Ourense CF y el Real Oviedo, hacen que el verde vaya a estar, a priori, en un estado muy malo.

Borja Fernández, entrenador del equipo bermellón, se mantiene muy ilusionado con vivir un día histórico para club, jugadores y aficionados. La ronda será el debut de la UD Ourense en Copa del Rey, un hito para ciudad que vio como se disolvía hace unos años el CD Ourense y que del esfuerzo y lágrimas de tantos vuelven a competir esta noche en uno de los torneos más prestigiosos de todo el país. La emoción generalizada en el vestuario ourensano la encabezan Rufo, Manu Vizoso, Valentín Jaichenko y Pol Bueso, todos con pasado en la disciplina pontevedresa.