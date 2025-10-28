El Ourense CF multiplica su milagro en la Copa del Rey

El Ourense CF, colista del grupo I de Primera Federación, protagonizó este martes la primera sorpresa de la Copa del Rey al eliminar a un triste Oviedo en un partido que se resolvió en la prórroga. El cuadro azul repite la gesta del año pasado, cuando eliminó a un ‘segunda’ como el Deportivo y, posteriormente, al Valladolid cuando militaba aún en Primera División.

El Ourense fue valiente desde el inicio, pero el Oviedo no tardó en quitarle el balón. Ninguno amenazó hasta que Hugo Sanz cometió un claro penalti sobre Hassan, más rápido que el lateral gallego cuando lo encaró para ganarle la línea de fondo. Desde los once metros, el croata Josip Brekalo adelantó a los de Carrión.

El 0-1 hizo daño al conjunto gallego. El técnico local, Dani Llácer, retocó su once por la lesión de Punzano, sustituido por el marroquí Omar Ouhdadi. Ese parón le sentó bien al Ourense, que empezó a adueñarse del balón. El Oviedo sufría para salir de su campo.

El guion de la segunda parte no cambió. El Ourense continuó volcado en busca del empate y encontró su premio con un gol de Jerin Ramos. Pero la alegría apenas le duró cinco minutos. El serbio Ilic culminó una gran jugada de ataque con un potente disparo.

Una de las acciones del encuentro. | Iñaki Osorio

El choque se abrió a partir de ahí. El Oviedo, demasiado hundido para defender el resultado, disfrutó de dos ocasiones para matar la eliminatoria. En la primera, Fede Viñas se encontró con Alberto; en la segunda Agudín estrelló su disparo en el larguero.

El Ourense también coleccionó ocasiones, pero le faltó acierto. Hasta que en el último suspiro, tras una falta lateral, Jelbat desató la locura en O Couto con su remate. 2-2. Merecido premio para los gallegos, justo castigo para la racanería ovetense.

Y nada cambió en el añadido. El Ourense fue el que más buscó el pase. Omar ya avisó antes de culminar la remontada con un gran golpeo al palo corto. El Oviedo estaba tocado y Amin terminó de enterrarlo en el minuto 113 desde el punto de penalti.