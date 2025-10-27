Arenteiro y Pontevedra igualan a todo

El Arenteiro no fue capaz de darle caza al Pontevedra tras el empate registrado ayer tarde en el campo de O Espiñedo.

Tras unos primeros minutos igualados, el Pontevedra se hizo con el control del partido, y llegando con algo más de claridad a la portería ourensana. Tras el paso por los vestuarios, el Arenteiro hizo un cambio y dio un paso al frente. Se hizo con el control del balón y dispuso de algunas ocasiones para marcar. Pero los dos equipos no estaban ayer acertados de cara a la portería rival, finalizando el partido sin goles.