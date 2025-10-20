El Ourense CF se hunde en el segundo tiempo

El Ourense CF sumó la octava jornada del campeonato sin lograr la primera victoria de la temporada. Los ourensanos tenían en la jornada de ayer un difícil compromiso, ya que enfrente tenían a un Real Madrid Castilla que se impuso 1-3 e iguala a puntos con la última plaza que clasifica para el play off de ascenso.

Los primeros cuarenta y cinco minutos de partido fueron igualados. Los merengues querían meterle una marcha más al partido, pero los ourensanos conseguían defender bien, y el marcador no se movía. Pero la expulsión de Amin en el tramo final del primer tiempo marcó decisivamente lo que sucedería en el segundo tiempo.

La segunda parte arrancaba con el mismo guión del primer tiempo, pero en esta ocasión los jugadores del Real Madrid Castilla estuvieron más finos, y a los once minutos de juego Palacios rompía la igualdad inicial. Al Ourense ya le costaba cerrar los espacios a los jugadores de Arbeloa. El gol le hizo mucho daño al conjunto local, que si ya veía el partido cuesta arriba, con ese gol se le complicaba mucho más.

El Real Madrid Castilla no dudó en aprovechar el bajón del Ourense CF, y diez minutos más tarde lograba aumentar su ventaja en el marcador con un segundo tanto, esta vez marcado por Valdepeñas. Con el partido poco menos que sentenciado, el Real Madrid Castilla se encontró mucho más cómodo sobre el terreno de juego y a poco menos de quince minutos para la conclusión del partido, hacía el tercer tanto.

No quedaba mucho tiempo, pero el partido ya estaba totalmente sentenciado, con un Ourense CF entregado que consiguió marcar el tanto del honor con el tiempo cumplido por mediación de Kensly. Un tanto que no valía para nada, solamente para sumar el quinto de la temporada para el cuadro ourensano.

El Ourense CF se mantiene como último clasificado del grupo, sin conocer la victoria y sumando cuatro empates. La salvación la tienen ahora a cinco puntos. El próximo fin de semana, el cuadro ourensano visita a un Cacereño que transita por la zona media de la clasificación.