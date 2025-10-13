Un punto que le sabe a poco al Arenteiro

El Arenteiro sumó un punto ante el Guadalajara en un partido polémico con la decisión del colegiado tras revisar el VAR, al no conceder un gol al conjunto ourensano.

Los dos equipos salieron al campo decididos a marcar un gol que los pusiera por delante en el marcador. Las transiciones eran constantes, y las jugadas de peligro también.

La polémica del encuentro llegó en la segunda parte. Un remate de Víctor Mingo parecía haber entrado en la portería del Guadalajara, antes de que el guardameta visitante sacara el balón.

Una jugada en la que inevitablemente entró el VAR, y tras una larga revisión, el colegiado del encuentro, Guillermo Cueto, decidió no concederlo, provocando la indignación en el cuadro y afición local.

La situación se complicó todavía más un poco después, cuando Jordan Sánchez es derribado en el área. De nuevo el VAR entró en acción y, otra vez más, el colegiado del encuentro no decretó castigo.

Los ourensanos siguieron apretando, pero no fueron capaces de conseguir el ansiado gol. Un punto que le vale a los ourensanos para seguir en la zona media de la clasificación a tan solo dos puntos de la última plaza que clasifica para el play off.