La UD Ourense cede dos puntos en el añadido

La UD Ourense sigue sin ganar su primer partido en Segunda Federación. Ayer lo tuvo en las manos, pero se le escapó. Y es que los ourensanos hicieron un buen partido, buscando la portería de un Ávila que quería seguir situado en la zona alta de la clasificación. No había que arriesgar demasiado, ya que los visitantes contaban con buenos jugadores para lanzar una contra y poner el partido cuesta arriba.

La segunda parte mantenía el empate inicial, sin que hubiera ocasiones claras para romper la igualdada, pero a menos de quince minutos para concluir el partido, Justino ponía por delante a la UD Ourense. Era un partido importante, ya que restaba poco tiempo, por lo que había que defender el resultado como fuera. El Ávila se fue arriba porque el marcador no le servía, y en el minuto noventa y uno Lorenzo lograba el tanto de la igualada.

Por otra parte, Arenteiro y Barakaldo se guardaron para el final del partido que disputaron ayer en el campo de O Espiñedo lo mejor del encuentro. En la primera parte, el encuentro fue equilibrado, con un cuadro local que quería llevar el peso del encuentro, pero que no era capaz de ver la portería rival. El conjunto vasco aguantaba el tipo y trataba de salir con velocidad a la contra, pero el marcador no se movió durante los primeros cuarenta y cinco minutos de partido.

Tras el paso por los vestuarios, el partido mantuvo el guión de la primera parte, con un cuadro local que quería llevar el peso del encuentro, pero que no encontraba la portería contraria.

A ocho minutos para el final, el Barakaldo se adelantaba en el marcador por mediación de Eric, pero el Arenteiro no se amilanó y a dos para el final Mingo lograba el tanto de la igualada.