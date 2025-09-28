El Ourense CF, incapaz de arrancar

El Pontevedra vuelve a sonreír en la liga tras ganar el derbi gallego en el estadio de O Couto ante el Ourense por 1-2. Los azules, en cambio, suman su tercera derrota consecutiva, después de los dos empates iniciales, y se instalan en el «farolillo rojo». Los goles del cuadro pontevedrés los marcaron de penalti en la primera parte Alain Ribeiro y Brais Abelenda, llegándose al descanso con 0-2 y con los locales con un jugador menos por la expulsión del lateral Enol Coto. Kensly acortó distancias para los ourensanos en el tramo final del partido.

Ourense y Pontevedra ofrecieron una primera parte intensa sobre un césped condicionado por la lluvia que irrumpía instantes antes del partido. Ameno, vibrante, mas sin claras ocasiones en las áreas, con los dos equipos tácticos apretando para jugar en espacios cortos, en un choque en que el equipo granate estuvo arropado en la grada por 250 aficionados que se desplazaron desde la ciudad del Lérez

Este derbi gallego llegó para ambos conjuntos llenos de necesidades, ambos ubicados en la parte baja de la clasificación, y con un conjunto pontevedrés que buscaba asentarse a esta nueva categoría y que quería recuperar su buen rendimiento en el arranque de campeonato, en el que obtuvo su botín de cuatro puntos. Su entrenador, Rubén Domínguez, ya comentó tras la conclusión del encuentro ante el filial vasco que pese a sus dos últimas derrotas «su equipo estaba capacitado para competir de tú a tú ante cualquier rival» y estaba convencido de volver a recuperar las sensaciones de sus dos primeros partidos, aunque era consciente de la dificultad que entrañaba un equipo ourensano, que todavía no conocía la victoria con un pobre bagaje de dos empates. La llegada al banquillo del nuevo entrenador, Dani Llácer, y la renovación de prácticamente toda la plantilla, a la que todavía le faltaba acoplarse, hizo que los azules se hayan visto atrancados en este primer tramo de la temporada y les urgía una victoria para abandonar la cola de la clasificación.

Por lo tanto, este duelo regional era vital para ambos conjuntos, que buscaban una victoria balsámica que les sacara de los puestos bajos de la liga. La principal novedad en el once inicial de los granates respecto al último partido jugado en Bilbao fue la entrada de Juanra y Resende, quienes dejaron en el banquillo a Selma y Álex González. .

La lluvia en el primer tiempo no impidió que se generaran situaciones de peligro en las dos áreas. De hecho, los locales dispusieron de su primera ocasión clara para marcar a los 5 minutos de juego. El colegiado decidió anular un gol a los azulones por una falta previa de Omar, que dio origen al gol local, que finalmente no subió al marcador. Esto fue un aviso para el conjunto pontevedrés de que los ourensanos iban a por el partido y sorprender de salida.

Pero el conjunto visitante no se descompuso y comenzó a hacer carburar su juego con los jefes de operaciones en el centro del campo, Yelko Pino y Vidorreta. Comenzó a tener el balón, aunque sin muchas florituras por el mal estado del campo, pero pudo sacar petróleo en su primera ocasión peligrosa de la primera parte. Brais Abelenda, el más listo de la clase, forzó el derribo dentro del área del local Carmona, y el árbitro no dudó en señalar penalti cuando se cumplía el primer cuarto de hora de juego. El encargado de lanzar la pena máxima fue Alain Ribeiro, quien se encargó de ejecutar de manera magistral el lanzamiento desde la línea de los 11 metros.

La mayoría de las jugadas peligrosas estuvieron rodeadas de polémica y con el VAR como protagonista. Una mano del visitante Miki Bosch, que los ourensanos reclamaron como penalti, pero, tras la consulta del VAR, se señaló falta fuera del área y con amonestación para Miki a los 23 minutos.

Los dos equipos no dieron ningún tipo de concesiones, convirtiéndose el juego en bastante brusco. Y, como no, otra vez el VAR resolvió otra jugada polémica, que acabó con un penalti señalado en favor del Pontevedra dentro de los 6 minutos de añadido de esta larga primera parte; Brais Abelenda sería esta vez el que lanzara el penalti y pusiera el 0-2 en el marcador antes de llegarse al descanso, y que acabaría con la expulsión del lateral local Enol Coto, que dejó a su equipo con un jugador menos para la segunda parte.

Tras la reanudación, el Ourense buscó el revulsivo con dos cambios, entrando en el campo, Guerrero y Jelbat. Sin embargo, el Pontevedra salió mejor que los locales.