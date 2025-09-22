Ourense CF y UD Ourense, la misma pena

No fue una buena jornada para los equipos de la provincia en Primera RFEF. El Arenteiro no pasó del empate en O Espiñedo ante el Zamora. Y no es que el encuentro careciese de interés. Ambos tuvieron ocasiones para haber marcado, pero carecieron de pegada. También resultó inevitable el protagonismo del VAR para beneficio de los locales. En el minuto 54, Carbonell fue derribado por Luca Lohr al borde del área. El árbitro mostró tarjeta roja al defensa verde, pero acabó pitando bote neutral tras la revisión solicitada por el Arenteiro. Los locales, en cualquier caso, acumulan ya siete puntos y siguen al borde de los puestos del play off de ascenso.

Bien distinta es la situación del Ourense CF, que es penúltimo tras caer de forma clara en Tenerife. El cuadro chicharrero pretende regresar lo antes posible a Segunda División y lidera la tabla con cuatro victorias contundentes. De Miguel, Enric y Maikel, en los dos últimos casos de penalti, firmaron el 3-0.

En Segunda RFEF tampoco pudo sonreir la UD, que también ocupa plaza de descenso después de su derrota ante el Marino de Luanco. Tito, en el minuto 66, anotó el único gol del encuentro. Los de Borja Fernández apretaron todo lo que pudieron, pero sin encontrar las grietas necesarias en la ordenada defensa asturiana.