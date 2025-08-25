El Ourense CF jugará la fase nacional de la Copa Federación después de imponerse al Arosa en la tanda de penaltis después de un empate a un gol. Este triunfo supone la clasificación para la fase nacional aunque para conseguirlo el cuadro ourensano tuvo que sufrir ante el empuje de un buen Arosa pese a las dos categorías de diferencia que había entre ambos.

El Ourense CF se corona en A Lomba

Ni siquiera el tempranero tanto de los de Dani Llácer amilanó a los de Gonza Fernández. Un disparo tímido previo de Dani García fue el aperitivo del gol que abriría el marcador. Fue en una acción por el costado izquierdo desde donde Nacho Castillo filtró un pase al corazón del área donde Mario Camus se revolvió para meter un zurdazo abajo inalcanzable para Chema.

El 0-1 tuvo efecto despertador en los vilagarcianos. Remeseiro sacó la batuta para dotar de criterio la zona de creación y el balón fluyó con cambios de orientación y diagonales que trataban de castigar las basculaciones ourensanistas. Un disparo tímido de Álex Rey fue la primera manifestación hacia la portería rival. Incluso en registros de contraataque también el Arosa mostró buenos apuntes. En uno de ellos, Luis Castro no pudo culminar un buen pase de Martín Diz. El disparo del lateral fue desviado a córner por un defensa.

Mucho más lejos de su estado óptimo de forma que los de 1ª RFEF, era en los duelos donde costaba un poco más. En uno de ellos casi llega el origen del 0-2, pero Camus se encontró esta vez con una buena mano de Chema Leobalde para evitarlo.

Tras el paso por vestuarios volvieron mejor los de Dani Llácer. La entrada de Guerín y Amín aportó mucha frescura y ritmo a su equipo. Una gran jugada colectiva de los visitantes no fue culminada por Amin con todo a su favor en el mano a mano ante el portero local.

La resiliencia del Arosa volvió a manifestarse en una acción por banda derecha de Lombao que a punto estuvo de convertirse en el empate. Los de Gonza Fernández eran capaces de rehacerse a las fases de mayor dominio rival con claras intenciones de discutirle con el balón como argumento, aunque las dificultades para pisar el área eran evidentes.

Con todo ello, era el Ourense el que disponía de las más claras situaciones para apuntillar el duelo. La más clara fue un doble remate de Guerín y después de Amín. Ambos, con todo a favor, no acertaron a superar la línea de gol para alivio de una parroquia local que acudió en torno al millar a la final por el torneo autonómico de la Copa RFEF.

Los cambios sentaron bien al Arosa, sobre todo la entrada de un Sindo en el mediocentro que mostró señas de jugadora tener muy en cuenta en la competencia de minutos en esa posición. No le faltó al partido la tensión propia de una final en contactos con más chispas que caricias. Y poco después llegó el empate con un córner excelentemente servido por Remeseiro para que Gabri Palmás lo cabecease para el 1-1 a poco menos de un cuarto de hora para el final, tiempo en el que ya no pasaría nada.

Los penaltis fueron el clavo al que Arosa y Ourense tuvieron que agarrarse, pero lo hicieron con más tino los visitantes. Los fallos de Remeiro y Samu Santos hizo que los visitantes solo necesitasen de cuatro aciertos para levantar el trofeo. A los locales le tocó alimentar el optimismo para el curso.