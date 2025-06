Pardo, primer campeón de casa del Rallye de Ourense en más de 40 años

El 58º Rallye de Ourense pasa a la historia tras romperse por fin la legendaria racha de 43 años sin un campeón ourensano, gracias a la fantástica victoria de Javier Pardo, que toma el relevo de José Antonio Rodríguez ‘Peitos’, último en vencer, hasta el día de ayer, en el año 1982.

El Skoda de Nuria Pons y Carla Salvat. | Roi Cruz

Lo consiguió tras completar los catorce tramos en 1 minuto y 41,7 segundos menos que su inmediato perseguidor, Daniel Berdomas, alcanzando así su primer triunfo en el Recalvi Team y al volante del Skoda Fabia Rs, lo que le permite, además, superar en la clasificación general del Supercampeonato de España a su compañero de equipo, ‘Cohete’ Suárez.

“Creo que de todo el SuperCER era de los que más lo merecía, ya que aquí lo he intentado en varias ocasiones sin poder conseguir la victoria y es muy emotivo porque siempre he sido un piloto de Escudería Ourense, siempre he sido muy fiel a ellos y tenemos una grandísima relación” declaró Pardo tras romper la maldición ourensana con su victoria que “ojalá no sea la última y que venga algún otro relevo detrás mía que pronto consiga más”.

El alaricano, junto a su copiloto, David de la Puente, dominaron durante todo el fin de semana, desde un inicio, al adelantarse incluso en la clasificación del viernes, lo que le permitió salir en primera posición.

En ella, cosechó un tiempo de 2:38,3, mientras que ‘Cohete’ Suárez se quedó a tan sólo nueve décimas de segundo.

En los dos primeros tramos del viernes, Pardo sacó los mejores tiempos, mientras que el tercero fue para Suárez, que consiguió hacer el ‘sorpasso’ en la general. Fue el único momento de todo el fin de semana en el que el piloto local no lideró, ya que en el TC4, ‘Cohete’ sufrió un aparatoso accidente, dejando vía libre a su compañero de equipo. El asturiano se pasó de largo y se salió en la segunda vuelta del tramo de Taboadela, diciendo adiós a la victoria.

El alaricano arrancó este sábado con la ventaja de 27,5 segundos sobre Álvaro Muñiz, al volante del Citröen C3.

De los cuatro primeros, al comienzo de la segunda jornada, dos no acabaron el rallye, ya que, en primer lugar, el propio Muñiz se quedó sin combustible a tan sólo un kilómetro de la meta del TC10, de Cartelle-Toén. “Este final si que no me lo esperaba”, expresó el piloto a través de sus redes sociales.

El segundo puesto pasó a Berdomás, que se mantuvo en dicha posición hasta el final, mientras que el tercer lugar pasó a De la Dehensa, el cual sólo se pudo mantener ahí durante dos tramos, ya que en el penúltimo recorrido, entre Ribadavia y Arnoia, se salió de la carrera durante la segunda pasada, obligando a que el tramo fuese neutralizado.

El incidente no tuvo consecuencias físicas, pero impidió dolorosamente que alcanzasen su primer podio, el cual pasó a Pepe López, que mantuvo con mucha ventaja (dos minutos) sobre Vinyes, su tercer puesto durante el último especial.

Pardo se mantuvo siempre firme y no cayó en excesivos errores para que su amplia ventaja le permitiese alcanzar la victoria en un rallye complicado. Los tramos del sábado fueron todos suyos, a excepción del TC8, que se lo llevó Berdomas por un segundo.

“Nosotros hicimos un gran trabajo yendo muy regulares, sin cometer errores o menos que nuestros rivales”, declaró el alaricano tras alzarse con la victoria en un “rallye muy duro”.

La victoria le permite colocarse primero en el Supercampeonato de España sobre ‘Cohete’, pero con prudencia. “Todavía queda mucho, ahora nos ponemos primeros, tenemos un gran ritmo, pero en el equipo tenemos dos tripulaciones ganadoras, que lo podemos hacer muy bien, y queda mucha tela por cortar”, manifestó.