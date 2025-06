Eduardo Villar: “El club se queda con una estructura seria que puede llevarlo a la ACB”

Eduardo Villar anunció este miércoles, a través de una rueda de prensa, su despedida oficial como presidente del COB.

Lo hizo alegando motivos personales y desmintiendo rumores sobre su futuro en la política. “Nadie me ha hecho ningún proyecto, no me lo planteo”, afirmó.

“Entré aquí acompañado de un error, esa persona con la que vine falló, pero en esos momentos complicados y se inició un proyecto con gente nueva a la que lo que me queda es agradecer lo que han hecho”, declaró Villar en referencia a su llegada al club, junto a Pedro Fernández.

Ahora, tras cerca de tres años, Eduardo considera que el COB queda en buenas manos. “El proyecto que se pudo haber iniciado está en marcha, es serio, creo que la gente que va a continuarlo es completamente de fiar a todos los niveles, gente que quiere al club”, manifestó el expresidente cobista, que aseguró que “la situación del club queda con una estructura que empieza a estar consolidada, seria y que puede llevar al club a las cotas que todos queremos, que es la ACB” y que el COB se encuentra en crecimiento social y económico.

Anunció además que el club seguirá trabajando en el proyecto del equipo femenino, que podría dar inicio este año.