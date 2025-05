El Barbadás cumple pero tendrá que esperar un ascenso para salvarse

El Barbadás cumplió con su cometido en Os Carrís durante la última jornada, disputada de manera unificada este domingo, al vencer con un solitario gol de Corzo, cuando acechaba el descanso.

El encuentro empezó muy desordenado, sin que ninguno de los dos equipos consiguiese imponer su juego ni generar llegadas.

Antes de llegar al cuarto de hora de partido, Rivero, tras una potente internada por la banda izquierda, tuvo la primera clara del duelo, pero se encontró con una buena intervención de Paco.

A partir de ahí el Barbadás se hizo con el control y contó con las mayoría de las llegadas, destacando un disparo desde el borde del área de David Nespereira. Pero sobre el minuto 25, el conjunto visitante la tuvo para poner el 0-1, por medio de un peligroso disparo de Tirado, que rozó la madera.

Muchas ocasiones para los locales en los últimos instantes de la primera parte, pero el gol no terminaba por llegar, hasta que, tras el asedio, Pablo Corzo se puso la capa de héroe y adelantó a los azulones con una fenomenal volea, a dos minutos del descanso.

La segunda parte empezó más calmada y más aún después de que se cortase el ritmo del partido tras una aparatosa lesión de David Tirado, que mantuvo el juego parado en torno a cinco minutos.

Las ocasiones se repartieron entre ambos bandos. Gabi tuvo un par de oportunidades claras para los locales, mientras que la mejor para el Somozas fue para Bruno Bellas, que remató rozando el palo el rechace de la barrera azul tras una falta en el minuto 64. Según fue avanzando el partido las llegadas dejaron de suceder y el Barbadás se echó atrás centrando su juego en aguantar el resultado.

Con el 1-0 terminó el choque y el Barbadás completó su objetivo particular. En cambio el Arteixo también cumplió contra la Sarriana (4-2), tras firmar cuatro goles en los primeros treinta minutos, por lo que los azules no pudieron lograr la permanencia directa y tendrán que esperar a que alguno de los equipos gallegos ascienda en el ‘playoff’ para no verse perjudicados por el arrastre, que ahora mismo ocupan, y estar el año que viene en Tercera.