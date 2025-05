El Barbadás tratará de eludir el descenso en una épica última jornada

El Barbadás se juega hoy a las 12:00 horas su permanencia en la Tercera RFEF en su enfrentamiento ante el Somozas, que llega a esta última jornada sin jugarse nada.

Los azulones no dependen de sí mismos, ya que el Arteixo, que marca la salvación se encuentra un punto por encima. Los coruñeses recibirán en esta jornada unificada a la Sarriana, que se juega el segundo puesto. Por debajo se encuentran Valladares y Villalonga, que se enfrentan al Silva y al Estradense respectivamente.

El decimoquinto puesto, que ocupa en estos momentos el Barbadás, condena al descenso por el arrastre provocado por la caída del Compostela, pero podría librarse si uno de los equipo gallegos asciende en el ‘playoff’.

“Que ganemos nosotros es lo más importante, después lo que no esté en nuestras manos, que es el Arteixo-Sarriana ya se verá, pero es muy importante ganar para eludir los puestos de descenso directo, por si hay algún ascenso”, afirmó el entrenador Guillermo García, que destacó en que la clave para llevarse los tres puntos está en que “hay que gestionar bien esa motivación y esas ganas, para que no te lleven ni a la ansiedad ni a la precipitación, con una intensidad controlable para no salirse del partido”, haciendo énfasis en la experiencia de la plantilla ante una situación similar durante la pasada campaña.