«Puede que esté de vuelta si se dan las circunstancias»

Charles Barton es la nueva sensación del Club Ourense Baloncesto (COB) desde su llegada hace apenas un par de semanas. El internacional sueco ha sido el máximo anotador del equipo en dos de sus tres partidos con los ourensanos. Su cuarto partido es el crucial para la temporada del COB. Se juega la clasificación para el ‘playoff’ en su visita al Gipuzkoa, su rival directo por el objetivo y el equipo donde tuvo lugar la única experiencia de Charles en el baloncesto español. El choque es, por eso, especial por partida doble en su caso particular.

¿Cómo está siendo tu experiencia hasta ahora tras dos semanas en Ourense?

El entrenador y los compañeros se están portando muy bien conmigo. Parece que los conozco desde hace cinco meses, aunque solo lleve dos semanas con ellos. Por el momento no he tenido mucho tiempo para visitar la ciudad, ya que me paso la mayoría de mi tiempo en el gimnasio, pero se ve muy agradable. Por supuesto echo de menos a mi familia, que está en Suecia, mis dos hijos y mi mujer, esa es la parte dura.

Dos partidos seguidos liderando al equipo en puntos. ¿Cómo explicas esta rápida adaptación?

Solo intento dar lo mejor para ayudar al equipo. Mis compañeros y el entrenador me lo han puesto muy fácil para que juegue así. Es un esfuerzo de equipo aunque sea yo el que anote.

Este viernes el partido crucial contra el Gipuzkoa, donde tuviste tu única experiencia previa en España. ¿Qué se siente?

Para mí va a ser muy especial. Cuando dejé el equipo pensé que no volvería a estar en la ciudad o el pabellón jamás en mi vida, pero la vida es misteriosa, y aquí estoy de vuelta para jugar contra mis antiguos compañeros. Sé que es un partido importante, ya que jugamos por algo grande, pero para mí también al volver a la ciudad donde nació mi hijo pequeño, por lo que siempre estará en mi corazón.

Podríamos decir que estamos ante un partido al estilo de los ‘play-in’ de la NBA. ¿Qué se siente antes de un duelo de estas características?

Durante un partido normal de temporada regular siempre quieres ganar, pero sabes que te puedes permitir perder. Si juegas mal esta semana, puede que juegues mejor la siguiente. La diferencia con un partido así es que no tienes una segunda oportunidad, tienes que estar mentalmente preparado para algo así, pero también disfrutar y pasártelo bien. Todo el mundo quiere jugar estos grandes partidos. Tengo 33 años y miro para atrás y, ganase o perdiese, este tipo de partidos siempre se recuerdan por haber sido divertidos.

Poco tiempo en el COB pero, ¿ves un futuro aquí?

Me está encantando la experiencia aquí hasta el momento. Será una cuestión que tendré que hablar con mi familia cuando la temporada haya terminado. Estoy abierto a todo, si las circunstancias son favorables puede que esté de vuelta.