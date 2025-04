Viti: “Todavía no somos conscientes de todo lo que hemos vivido”

La UD Ourense continúa su preparación de los partidos que le restan en Tercera Federación, todavía con la resaca del éxito alcanzado el pasado fin de semana en A Grela, que se extendió a las calles ourensanas, culminando en la gran celebración en Concepción Arenal.

Justino Barbosa es sujetado por sus compañeros al término del entrenamiento. | Iñaki Osorio

Sin duda, una temporada histórica para los rojillos, que tras once años de existencia consiguen su sexto ascenso, siendo este el más grande de todos a volver al fútbol nacional, donde había terminado la trayectoria del CD Ourense (aunque todavía un escalón por debajo por la reestructuración del fútbol español).

Al tercer intento fue la vencida, tras dos años pasando por el infierno de los ‘playoffs’. Tras quedar fuera en las eliminatorias contra el Arosa en 2023 y, de forma especialmente dolorosa, contra el Gran Peña en 2024, la UDO ha logrado dar un golpe sobre la mesa para no pasar por la dificultad de los partidos de promoción, y conseguir un ascenso más tranquilo pero trabajado.

“Pese a la decepción grande que tuvimos en Vigo, el cómputo general del año pasado fue muy bueno, tanto por juego como por la ilusión que despertamos en la gente, y este año se materializó”, expresó Borja Fernández, que pone con este ascenso los primeros cimientos a una ilusionante trayectoria como entrenador: “de momento disfrutamos de esto y si llegan más éxitos, otras categorías, ya sea aquí o en otro, ojalá siga saliendo todo bien, pero la idea desde que empecé a querer ser entrenador, que ya es de hace muchos años, la idea siempre fue entrenar a equipos profesionales”.

El equipo todavía sigue en una nube por el éxito coseguido y según Viti todavía no se le da la importancia suficiente a este hito del club: “todavía no somos conscientes del todo, tenemos que esperar unos días, unas semanas a que esto termine y recordarlo tranquilos en casa para darle el valor a todo lo que hicimos, que fue algo espectacular”. Todo un veterano en el equipo que reconoce este momento como “el más importante por la mayor categoría” que ha vivido en su trayectoria con los rojillos, pese a tener con el club “muchos años, muchos momentos y muchas experiencias que me llevo conmigo para siempre”.

Especial impacto han tenido esta temporada en el equipo los ourensanos más jóvenes. Entre ellos un nombre destacado es el de Justino Barbosa que vivió “un año maravilloso, junto a un lujo de grupo y afición”.

“La vuelta a casa no ha podido ser mejor, estoy muy contento de volver a estar aquí”, comentó por su parte Migui, aunque lamenta los altibajos que le han ocasionado las dos lesiones que ha sufrido durante la campaña, que le han impedido un todavía mayor crecimiento futbolístico.

José Suárez, primera renovación tras el ascenso

El club ya prepara su planificación para la próxima temporada, poniendo los primeros cimientos con la renovación de José Suárez por dos años, tras empezar a entrar durante esta temporada en dinámica del primer equipo con buenas sensaciones. Aunque con sólo ocho partidos en su haber, el canterano rojillo ya fue determinante para el equipo en la complicada visita al Noia, consiguiendo el gol de la victoria en los últimos instantes del partido, poco después de salir desde el banquillo.

Pero antes de pensar en la campaña 2025/2026, este mismo domingo se vivirá una tarde de fiesta en O Couto con la entrega del trofeo de campeones de la Tercera Federación gallega, en el encuentro que enfrenta a los de Borja Fernández con el Alondras a las 17.00 horas.