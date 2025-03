El Ourense CF sigue imparable en O Couto y vence a la Real B

El Ourense CF sigue indomable en O Couto y logra tres puntos determinantes en la pelea por la salvación ante el filial de la Real Sociedad en un encuentro de ida y vuelta, con fases de superioridad para cada lado.

La Real B empezó teniendo la posesión y las primeras oportunidades en los primeros minutos, pero el conjunto de Pablo López se activó rápidamente y acabó encontrando el control del partido, siendo el gran dominador de la primera parte.

Un enorme fallo en la salida de balón del filial vasco propició la primera oportunidad local, con un disparo de Alberto Gil. Respondió rápidamente Lebarbier para los visitantes, con un disparo desde fuera del área, que cerca estuvo de crear problemas a los ourensanos, luego de que a Marqueta se le escapase el esférico.

Llegada la media hora, una buena internada de Raigal acabó en una de las mejores opciones de los de casa, después de que Carbonell rematase a portería, encontrando al portero rival.

Antes de llegar al descanso, la Real B sorprendió en dos contragolpes y tuvieron las más claras del primer tiempo. Primero Astiazaran erró prácticamente a puerta vacía y luego un disparo de Ramírez se marchó rozando el palo derecho de Marqueta.

Recién iniciado el segundo tiempo, un córner fenomenal, sacado por Alberto Gil, acabó convirtiéndose en el primer tanto del choque tras un gran remate de cabeza de Zalaya, adelantando al equipo de casa.

Pese a la ventaja, el Ourense no se echó atrás y siguió atacando, buscando el segundo, que no lograron materializar. Los locales fueron superiores en los minutos siguientes, con un gran juego por las bandas y generando numerosas llegadas al área rival, pero tras no lograr el segundo, los vascos, que se vinieron arriba, empezaron a generar múltiples opciones de gol, especialmente a partir del minuto 70, cuando se volcó más en conseguir el empate.

Llegando al final del partido, Marqueta evitó en un par de ocasiones el tanto visitante, permitiendo el triunfo local y dejando la portería de O Couto imbatida por segundo partido consecutivo. Gran trabajo a nivel defensivo del equipo “desde el primer defensa, que es Carbonell, hasta el último, que es Marqueta”, declaró Pablo López, que continúa sin conocer la derrota a domicilio como entrenador del Ourense CF.

Con esta victoria, los ourensanos se sitúan cuatro puntos por encima del descenso, con 39 puntos, los mismos que el Lugo. Contra ellos jugarán el próximo duelo, totalmente determinante.