Enfrentamiento de alto calibre entre Arenteiro y Ponferradina el sábado

El sábado a las 17:00h se vivirá un encuentro muy especial en Espiñedo, con la vuelta a su antigua casa de Javi Rey, con la Ponferradina, que también cuenta con jugadores con pasado verde, como Germán Novoa, Álvaro Ramón o Vicente Esquerdo.

El Arenteiro no quiere separarse de los puestos de promoción tras su derrota por 1-0 frente al Real Unión, que los sitúa séptimos en la clasificación, con 40 puntos. Este último resultado del equipo dirigido por Raúl Jardiel, no refleja en absoluto lo visto en el terreno de juego, que fue más bien un equipo dominante, incluso querdándose con un jugador menos, tras la ilógica expulsión de Yac Diori, que será una importante baja para el partido del sábado.

Si los locales siguen en la misma línea, podrían dar bastante guerra, mejorando ciertos problemas de acierto y desconexión, como en la primera parte contra el Sestao River. Del resto las últimas actuaciones del Arenteiro están siendo de enorme calidad, destacando a David Ferreiro o y Pascu.

La Ponferradina, con cuatro puntos más, se coloca en el segundo lugar de la tabla y se presenta en Espiñedo como uno de los equipos más en forma de la competición, por fútbol y resultados, destacando, sin lugar a dudas, su incisivo juego por banda derecha, con unos letales Carrique y Yeray Cabanzón, que no se cansan de generar juego y oportunidades desde el lateral.

Buena fe de ello puede dar el Ourense CF, que viene de perder 2-0 en el Toralín, lo que mantiene su distancia con el descenso en tres puntos. El equipo de Pablo López jugará el domingo a las 12:00h en casa contra el Real Unión, en un duelo determinante en la lucha por la salvación.

De conseguir los tres puntos, los locales darían un paso gigantesco en su objetivo, alcanzando los 36 puntos y superando al propio conjunto vasco.

O Couto debe de seguir siendo un fortín para los ourensanos. En lo que llevamos de 2025 el Ourense CF siempre a sumado como local, y ahí se encuentra la clave para certificar su continuidad en la categoría.

