«Para un niño que jugaba en Salesianos es un orgullo estar en el Eurobasket»

Diego Ocampo (Ourense, 1976) ha coseguido clasificar, durante la última ventana FIBA, a la selección de República Checa al Eurobasket 2025, mientras que sitúa al Baxi Manresa entre los mejores de la ACB, posicionándose en sexta posición por encima del Barça.

¿Qué significa para ti poder estar en el Eurobasket?

Para un niño que es jugaba en Salesianos, hijo de dos maestros, pues bueno, imagínate. Me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y aprovechar las oportunidades que he tenido, porque mucha gente me ha ayudado durante el proceso, con lo cual muy, muy contento de poderlo disputar y muy orgulloso de todo el trabajo para poder llegar hasta aquí.

¿Cómo resulta combinar el ser seleccionador con el club?

Es mucho trabajo, pero relativamente fácil, porque tanto en la Federación Checa como aquí en el BAXI tenemos dos staffs que me ayudan a compatibilizar las cosas, a reducir el trabajo. Creo que es importante que el entorno esté bien acompañado y saber delegar y gestionar el trabajo para tener un rendimiento alto.

Después de lograr el ascenso en 2018, este año vuelves y el equipo va sexto. ¿Cómo es tu conexión con Manresa?

Desde el primer día me han tratado muy bien. Y sobre todo diría que tanto el club como la afición me permiten ser y me aprecian como yo soy. Al final tienes una esencia y te sientes querido y apreciado por cómo eres y por lo que intentas dar al club, a la ciudad. Se ha conseguido una solidez basada en que haya 5.000 personas cada día en el pabellón, que se nos queda pequeño.

Este año además con bastante tirón también de la competición europea, ¿qué tal está siendo combinar Liga y Champions League?

A partir de la semana que viene ya se juega siempre. Vamos a jugar el próximo mes nueve partidos. Pero claro, ahí yo ya creo que vas a competir, pero ya lo que es la construcción del equipo está realizada, con lo cual creo que es una competición que su formato ayuda a equipos humildes.

Ya tienes experiencia con Girona en 2008 y en 2011 en Sevilla. ¿Qué aprendizaje sacas de estas experiencias para afrontar esta temporada?

Tanto en Girona con Pedro Martínez, como en Sevilla con Joan Plaza, perdimos la final. La Eurocup es muy bonita y está muy bien, pero tiene un tema, que si ganas, te da la posibilidad de jugar la Euroliga. Con lo cual, al perder dos veces, pues es una doble pérdida, porque pierdes el título y pierdes esa oportunidad. Pero bueno, independientemente de eso, fueron dos épocas muy buenas, sobre todo aprendizaje al lado de dos grandes entrenadores.

En Girona coincidiste con Marc Gasol, ¿cómo fue tenerlo en los entrenamientos a diario?

Cuando tienes jugadores así, te permite, como entrenador, aprender mucho de cómo va en el baloncesto, y sobre todo este tipo de jugadores, creo que en lo que es la inteligencia del juego, siempre van por delante.

Ahora también cuentas con un jugador, a nivel de selección, con un paso de nivel en NBA como es Satoransky. ¿Qué tal es tener un jugador así en la plantilla?

Con él es una relación muy especial. Llega a Sevilla con 17 años y fueron 5 temporadas de entrenar cada día juntos.Y más jugadores como Porzingis, Balvín o Burjanadze. Pero en el caso de Tomás, fueron 5 años muy intensos y básicamente tenemos una relación de mucho cariño mutuo y de mucho respeto. No es ya una relación únicamente entrenador-jugador.

Entre selección y club, ¿tienes algo de tiempo para seguir la actualidad del COB?

Sí, por supuesto. Es el club con el que me animé por el baloncesto, porque veía jugadores profesionales jugar, y no por la tele. Bueno, con lo cual sí lo sigo, porque forma parte de lo que yo soy, y soy entrenador gracias a poder jugar, pero también a ver a esos jugadores en ese momento, que fueron una referencia para mí.

¿Con cuál te quedas de esa época?

Yo admiraba a Nacho Suárez, en la posición de base, y la verdad es que era en el que me fijaba mucho. Luego, evidentemente, estuvo Turner, Darrell Armstrong, pero yo sobre todo me quedo con Nacho porque me impactaba con la inteligencia y con el tiro que tenía.

Ante la mala racha del equipo ¿cuál sería tu recomendación para cambiar esta dinámica?

Hay que tener paciencia, y cuando las cosas no salen, por diferentes motivos, que seguro que ellos saben muy bien, pues volverá todo a la senda de la normalidad y a jugar bien.