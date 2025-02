La Unión Deportiva Ourense se diluye tras un buen inicio y genera dudas

La UD Ourense sumó su cuarto empate en los últimos cinco partidos después de dejar escapar su prematura ventaja inicial y de no aprovechar las ocasiones de las que gozó en los primeros minutos de partido para sacar a una mayor ventaja a un Betanzos que empataría en su primera oportunidad.

El partido no pudo empezar mejor para los de Borja Fernández, que se adelantaría a los 90 segundos de encuentro, tras una buena jugada por banda izquierda que acabaría remachando Gastón Cellerino. El argentino volvió a ver portería en el minuto 12, pero en este caso el tanto no subió al marcador por fuera de juego.

Durante la primera hora en O Couto sólo se jugó en campo del Betanzos. La UDO, mediante la batuta de Champi, que generó multitud de ocasiones, ante un Betanzos que se mostraba frágil, hasta que, superados los 30 minutos de partido, Delgado lograba el empate tras un lejano disparo que pilló desprevenido a Dani Sampayo. Hasta ese momento los betancinos no habían tenido ninguna ocasión, y no fue hasta el minuto 45 cuando se adentraron por primera vez en el área rival. En el descuento de la primera parte Cellerino gozó de un par de oportunidades que no pudo materializar para poner a los de O Couto por delante.

La segunda parte inició con una buena ocasión de Varo, que cruzó demasiado el balón, a partir de ahí las pocas ocasiones se repartieron entre ambos bandos, pero la más clara la tuvo Cellerino con un claro cabezazo al larguero en el minuto 78. El Betanzos corrigió la fragilidad el primer tiempo y la UD Ourense mostró síntomas de inseguridad. El encuentro terminaría después de un remate de cabeza de Antón Guisande que se marcharía desviado. En el postpartido Borja Fernández reconoció que al equipo le faltó paciencia.

Tras el empate la UD Ourense lidera la clasificación, a falta de que el Racing Club Villalbés juegue hoy contra el Arosa en A Lomba.