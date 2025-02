Refuerzos para el Arenteiro y el Ourense CF

El mercado de fichajes de invierno cerró con novedades para los dos conjuntos ourensanos de Primera Federación; tanto el Club Deportivo Arenteiro como el Ourense CF aprovecharon las últimas horas para reforzarse.

En ambos casos los clubes sumaron dos nuevas fichas a sus plantillas. En el Arenteiro el primer anuncio fue el de Simón Luca, un lateral cántabro, procedente del VFC Mestalla, que firma con el conjunto de O Carballiño hasta el verano del 2026. Formado en clubes como el Deportivo Laredo o el Racing de Santander, en la última temporada una lesión lo tuvo apartado de los terrenos de juego, pero los de Raúl Jardiel confían en que el defensa llega Espiñedo «con más ganas que nunca de demostrar todo su potencial».

Tras ese anuncio llegó el del extremo Jaume Cuéllar, que se une a la familia verde procedente del Club Deportivo Lugo, aunque se formó en la cantera del Barça antes de probar suerte en la serie B italiana con el Spal. En el 2021 fichó por el Lugo disputando 71 partidos en Segunda División y sumando 4 goles y 3 asistencias. En el verano del 2023 fue cedido al Barça B y esta temporada volvía a jugar en Lugo, participando como titular en 12 encuentros, uno de ellos contra los verdes en el Anxo Carro.

Las ausencias

Pero no todos son buenas noticias. En el Arenteiro aparecen también dos bajas sensibles, Javi moreno no jugó este fin de semana porque cumplía sanción y ya no volverá a vestirse de verde porque Albacete Balompié acordó con el Arenteiro el traspaso de sus derechos federativos, abonando al club el importe equivalente a la cláusula de rescisión de su contrato.

La otra mala noticia llega en forma de lesión. El parte médico de Iván Muñoz, que tampoco pudo disputar el último partido por una lesión entrenando, determina que sufre una ruptura completa de ligamento cruzado anterior y del menisco interno, por lo que se tendrá que someter a cirugía.

Incorporaciones pontinas

Por su parte, en el Ourense CF sumaron dos caras nuevas sin tener que hacer despedidas . E la noche del lunes los de Pablo López confirmaron la llegada de el extremo Alex Blesa, procedente del Ceuta, con pasado en el Levante y en la Cultural Leonesa.

Además también incorporaron al defensa Enrique Teijo, que llega al club del Municipal de Oira procedente de la cantera del Dépor, del Fabril, en calidad de cedido hasta final de temporada. Toda su trayectoria deportiva se firma con los de Riazor, aunque hoy, si nada cambia, ya estará las órdenes de Pablo López en su primer entrenamiento.