El Arenteiro visita Urritxe con la intención de seguir apuntando alto

El Club Deportivo Arenteiro afronta esta mañana, a las 12.00 horas, una nueva cita liguera que lo llevará a Urritxe para medirse al colista, la SD Amorebieta, en un duelo que promete ser más exigente de lo que a priori indica la clasificación.

El parón por las inclemencias meteorológicas que obligó a aplazar el partido ante el Barakaldo no ha alterado la dinámica del equipo, según su técnico Raúl Jardiel. «Es cierto que no jugamos, pero hemos trabajado con normalidad y no percibo que el parón haya generado una sensación distinta en los jugadores. La carga física y el entrenamiento han sido lo habitual», apuntó el preparador de los carballiñeses, destacando la importancia de mantener la intensidad en los entrenamientos durante estas semanas.

El mercado de invierno también ha sido un tema importante para los verdes en las últimas jornadas, el equipo ha sufrido la baja de Diego Gómez, requerido por el Real Club Deportivo de A Coruña, con una cesión con cláusula contractual que así lo permitía; y Jardiel adelantó que estaban trabajando para suplirla con un refuerzo de calidad, que finalmente llegó en forma de Sergi Esteban. El extremo, que llega cedido por el Real Valladolid, aportará frescura y verticalidad al ataque del Arenteiro, tras una destacada temporada con el Valladolid B y el Valladolid Promesas en la Segunda Federación.

Aunque no es seguro que entre en la convocatoria, quien si lo hará será Luis Fernández, que tras resolver el papeleo con la liga polaca y mejorar de su lesión ya está preparado para debutar con los verdes, con los que ya entrenaba desde finales del año pasado. Con todo, Jardiel advierte que aun ay un «proceso de adaptación» y no está a pleno rendimiento para disputar los 90 minutos.

Así las cosas, delante del Arenteiro esta mañana, la SD Amorebieta, que ocupa la última posición, pero no por ello es menos peligrosa. «Desde que llegó Natxo González, que curiosamente se estrenó aquí, en Espiñedo, el Amorebieta no ha perdido en casa y han competido de tú a tú contra equipos de la parte alta. Es un equipo que, en su campo, se adapta bien a condiciones difíciles como el terreno de juego, un poco más pequeño que otros, y ya sabemos que no será fácil», señaló el técnico. De hecho, recordó que en la primera vuelta, con el equipo en una dinámica positiva y los zornotzarras en la parte baja, no lograron llevarse los tres puntos en el Municipal de Espiñedo, aquella conquista se resolvió con empate 1-1.

Jardiel también habló sobre las condiciones del terreno de juego, que podrían influir en el desarrollo del partido. «Si el campo está más pesado y las lluvias afectan, podría ser un escenario similar al del partido contra el Sestao», apuntó, destacando la importancia de adaptarse a las circunstancias y reconociendo que en esta segunda vuelta «somos mas incisivos en esos campos».