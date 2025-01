El Voleyourense se impone con contundencia

El Aceites Abril Voleyourense regresó este fin de semana a O Pompeo para enfrentarse al San José Jesuitas de Valladolid, con el deseo de dejar atrás el mal sabor de la derrota en Zaragoza. El equipo, con la mente puesta en la redención, se presentó en el polideportivo con una energía renovada, ansioso por volver a sumar tres puntos y no falló.

El inicio del primer set fue arrollador. El equipo local comenzó con una intensidad que no dejó respirar a las jugadoras del San José Jesuitas. El saque del Aceites Abril Voleyourense resultó letal, sumando puntos con cada servicio, y las vallisoletanas se veían completamente desbordadas. Las visitantes no lograban conectar su juego y, a medida que el set avanzaba, la diferencia en el marcador se ampliaba de forma imparable asta el contundente 25-8.

El segundo set comenzó bajo el mismo patrón. Las jugadoras de Pablo Pérez, decididas a resolver el partido lo más rápido posible, mantuvieron el nivel de intensidad. El San José Jesuitas no encontraba soluciones para frenar los potentes saques ni las rápidas transiciones ofensivas de las ourensanas. Cada jugada de las locales parecía ejecutada con precisión milimétrica, y el marcador reflejaba esa diferencia evidente de fuerzas con idéntico resultado al primer tiempo: 25-8.

El tercer set fue, como era de esperar, el más equilibrado. El San José Jesuitas, a pesar de la desventaja en el marcador, comenzó a luchar con más determinación. Las pucelanas intentaron no ceder y fueron capaces de oponer mayor resistencia. No obstante, las anfitrionas tenían claro que no querían alargar el partido innecesariamente. Al final un ajustado set de 25-20 en el luminoso, pero un brillante 3-0 para el Aceites Abril Voleyourense.

Esta victoria no solo significó tres puntos importantes, sino también una demostración de la solidez del equipo cuando juega en casa, donde volver a disputar encuentro el próximo fin de semana.

El sábado recibirán de nuevo en O Pompeo a otro conjunto castellano, al Aule León, a las 19.30 horas; repitiendo objetivo: sumar tres puntos más al casillero.