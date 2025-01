El Ourense Ontime afronta un mes de citas decisivas

El Ourense Ontime tiene por delante un mes muy complicado en liga. Después de haber enlazado una mala racha que hizo que llegasen a pasar siete partidos sin sumar, ahora se juegan la categoría en unas exigentes citas ante los equipos de play-off de ascenso, el primero mañana ante el Futsi Atlético Navalcarnero.

Las ourensanas visitan a las madrileñas este sábado a las 18.00 horas y saben que será un partido complicado, porque el Futsi ocupa la segunda plaza del grupo, tan solo por detrás del Melilla Torreblanca con dos puntos de diferencia, 48 de las africanas por 46 de las madrileñas. A bastante distancia se encuentran las de Bea Seijas, un total de 17 acumulan en su casillero, tan solo cuatro por encima del Móstoles que ocupa puestos de descenso, por lo que sumar se considera una obligación para evitar volver a la zona roja de la tabla.

Los cálculos en el equipo están claros, para estar tranquilas sería importante sumar 6 puntos en los próximos partidos, pero no será nada fácil porque. Este sábado visitan al Futsi, pero la dificultad no cesa y el fin de semana siguiente será Roldán, que roza puestos de play-off, el que visite As Burgas y a continuación tocará derbi gallego con visita al Burela, que empata a puntos con el Navalcarnero.

Todo un reto que comienza mañana teniendo en mente el recuerdo de la primera vuelta, cuando en Os Remedios el Ontime cedió por 2-3. Algo que no se permitirán en esta ocasión en la que, además, juegan su primer partido sin Sara Moreno, que se despidió del fútbol sala colgando las botas con una gran victoria el pasado fin de semana ante el Alcorcón.