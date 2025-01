El COB sufre y cae ante el líder, San Pablo Burgos

El Club Ourense Baloncesto no pudo frenar el empuje del líder de la liga, el San Pablo Burgos, y cayó por un claro 106-81 en un encuentro en el que la superioridad de los locales terminó decantando la balanza a su favor.

El partido comenzó con gran determinación por parte del COB, que se enfrentaba a uno de los equipos más fuertes de la competición, aunque con la ausencia de su pívot Romaro Gill. Los ourensanos sorprendieron con un arranque sólido, tomando la delantera en el marcador (10-14) con una destacada actuación de Javi López, que sumó 7 puntos en los primeros minutos y, así, el primer cuarto acabó con una ligera ventaja para los visitantes que auguraba un duelo más equilibrado de lo podría parecer. 20-25.

Sin embargo, San Pablo Burgos comenzó a imponer su ritmo en el segundo cuarto. A pesar de que el COB mantenía un buen nivel de juego en ataque, sumado a la falta de un referente interior como Gill, fueron pasando factura. Los locales lograron darle la vuelta al marcador y llegaron al descanso con una ventaja de 48-39.

En la reanudación, el San Pablo Burgos logró despegarse todavía más. Con un marcador de 57-45, los de casa parecían tener el control total del partido, aunque el COB no dejaba de luchar. El tercer cuarto finalizó con una diferencia amplia de 76-63, y a pesar de los intentos de los visitantes por reducir la desventaja, el ritmo de juego impuesto por el Burgos resultó ser imparable.

Ya en el último tiempo a falta de tres minutos para el final, con el marcador en 95-75, el COB mostró claros signos de agotamiento. A pesar de no rendirse, los esfuerzos del equipo ourensano no fueron suficientes para evitar la derrota ante un líder que no sabe lo que es perder en casa, en el Coliseo y demuestra porqué está a la cabeza de la tabla. 106-81.