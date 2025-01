El COB afronta un desafío clave ante el Fuenlabrada con la moral por las nubes

El Pazo dos Deportes se prepara para una gran cita esta tarde, a las 19.00 horas, cuando el Club Ourense Baloncesto reciba al potente Fuenlabrada en un choque crucial para seguir consolidando su racha de victorias. Los ourensanos llegan al enfrentamiento con una moral altísima tras tres triunfos consecutivos que han dado alas al equipo, no solo en cuanto a confianza, sino también en la química que se respira dentro del vestuario.

El entrenador de los anfitriones, Moncho López destaca que el equipo se encuentra en un excelente momento anímico. «Las tres victorias seguidas nos han ayudado mucho a consolidar la confianza. La química es muy buena entre los jugadores y eso se nota en el día a día, en el trabajo», afirmó. A pesar de las pequeñas molestias físicas de algunos jugadores, López confía en que la motivación de jugar en casa será el mejor «analgésico» para cualquier inconveniente físico. «Independientemente del rival, la motivación por jugar en casa es tan alta que estoy seguro de que eso nos dará el extra necesario», añadió.

Sobre su rival, el Fuenlabrada, el técnico del COB no escatimó en elogios. «Es uno de los mejores equipos de la Primera FEB, si no el mejor. Basta ver los resultados y entenderás por qué», comentó el de Ferrolterra, quien analizó el nivel táctico del equipo madrileño. «Tienen un staff técnico fabuloso, con un entrenador que conoce muy bien la categoría. Están construyendo un equipo muy potente que no solo gana, sino que mejora con el paso del tiempo», señaló el míster, quien añadió que el Fuenlabrada «tiene un bagaje táctico muy amplio a nivel defensivo, son uno de los mejores equipos de la categoría en ese aspecto. Son muy fuertes en el rebote defensivo, tienen diferentes estrategias en la defensa de pick and roll y utilizan dispositivos zonales. Tienen versatilidad en los jugadores exteriores».

Detallo todo ello antes de destacar a varios jugadores clave de la plantilla rival, como Yannick Nzosa, a quien considera una de las grandes estrellas de la liga: «Verlo jugar, con la juventud que tiene y siendo probablemente el mejor defensor interior de la competición, está llamado a jugar en la ACB o incluso en Euroliga. Es un jugador con un potencial increíble», aseguró el técnico ourensano. Además, ensalzó la profundidad de plantilla de los visitantes, con un plantel de jugadores complementarios y un juego en el pick and roll muy efectivo.

Con todo esto, el COB tiene por delante un reto mayúsculo, pero la motivación y el estado de forma del equipo de Moncho López dan razones para el optimismo y, además, tanto Moncho López como los jugadores insistieron en la importancia de contar con el calor de la bancada para superar la presión de un rival de gran potencial, por lo que desde el club hacen un llamamiento a toda la provincia de Ourense: “Ouvea con nosotros, llenemos el Pazo”.