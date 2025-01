Gómez valora la victoria del COB ante el Valladolid

También contra el Real Valladolid, pero de baloncesto, jugó este fin de semana el Club Ourense Baloncesto. En un partido que terminó con Moncho López expulsado por primera vez desde que se hizo con la batuta del club, en su lugar fue Diego Gómez, el segundo entrenador, el encargado de valorar el enfrentamiento con los pucelanos.

«Nos han puesto las cosas muy complicadas desde el principio, nos han exigido competir a un nivel físico muy alto y compitiendo así estoy seguro de que las victorias les van a llegar muy pronto», dijo de los vallisoletanos antes de centrarse en el COB, del que trasladó que «tuvimos mucho acierto, sobre todo al inicio del encuentro con Moody, que nos mantuvo vivos. Después nosotros les dimos un pelín de vida por atrás al no estar a nuestro nivel. Sin entrar a valorar aspectos tácticos no estuvimos todo lo bien que deberíamos, pero al final del partido los jugadores saben lo que tienen que hacer, están calmados, no pierden los papeles y fuimos capaces de sacar una victoria que se había puesto muy cuesta arriba».

Preguntado sobre por qué no entraba a valorar el primer técnico, Moncho López, esta era la explicación de Diego Gómez, «Moncho ha decidido que como me tocó a mí ser el que cerraba el encuentro lo hacía como una deferencia hacia mí», aclaraba.

Sobre la polémica jugada que conllevó la expulsión de Moncho López por las protestas a los árbitros, «creo que hay un contacto claro, una patada, involuntaria por supuesto, no creo que haya voluntariedad, pero es sobre Monteiro, una patada que no se sanciona estando muy cerca el árbitro, estando muy cerca de nuestro banquillo y nosotros lo vimos muy claro. La cosa se calentó y yo creo que la doble técnica es exagerada, una técnica hubiese sido bien, más allá de eso...Creo que deberían haber sancionado la falta previamente», opinó.