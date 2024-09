“Transición brutal” en el Arenteiro

“A nivel personal pienso que es una valoración positiva, en primera persona puedo decir que estoy muy satisfecho, aunque entendemos que las notas para saber si se hizo bien o no saldrán a final de curso, dependiendo de los resultados que se consigan. Pero creo que fue un mercado en el que teníamos claro cuáles eran los tiempos y le agradezco tanto a la directiva como al cuerpo técnico y a toda la gente que forma parte del club que empatizase con ese deseo”. Son las palabras del director deportivo del Club Deportivo Arenteiro, Álex Vázquez, que ayer hacía valoración del mercado de fichajes tras el cierre del mismo y el debut de los verdes en el feudo, en el Municipal de Espiñedo este mismo fin de semana ante la Cultural Leonesa.

Vázquez celebra que este año “muchas de las incorporaciones fueron las primeras opciones” de los verdes, algo “muy importante para un director deportivo”, dice antes de señalar que “hay que tener en cuenta que este año el Arenteiro está en una transición brutal con muchísimos cambios; hasta un total de 14 nuevas incorporaciones”, por tanto se encuentra en proceso. “Ahora mismo tenemos un gran grupo de futbolistas y tenemos que tratar de acelerar al máximo ese proceso de adaptación para acabar siendo un equipo, porque hay capacidad y tengo mucha confianza en el cuerpo técnico y pienso que entre todos vamos a conseguir que esas piezas se ajusten y formen el equipo competitivo que era el objetivo del mercado”, sostiene.

Las incorporaciones

Los últimos en llegar han sido Iano Simao, cedido desde el Real Club Deportivo de A Coruña y Marcos Baselga; lateral izquierdo y delantero, respectivamente. De ambos opina el director deportivo que darán “un buen rendimiento al club y a la categoría”, al igual que Enol que fue el caso particular para los verdes, porque estuvo de prueba durante la pretemporada.

“Fue una situación excepcional porque no soy muy partidario de tener gente a prueba, pero cuando se nos presentó la oportunidad, egoístamente teniendo en cuenta el número efectivos que teníamos, valoramos positivamente. Desde ese momento nos demostró a todos que tenía que estar aquí porque hizo una pretemporada espectacular, se adaptó muy bien a todo lo que pedía el entrenador, demostró capacidad y tiene 23 años, o sea que tiene todo por delante y unas condiciones que hoy en el fútbol pueden ser diferenciales”, ensalza Álex Vázquez.

Pese a todo, el director deportivo no ha terminado su trabajo porque a los verdes les falta una incorporación, como reconoce el propio Vázquez. La posición por cubrir es la de defensa central y saben que ahora ya tendrán que hacerlo fuera del mercado, centrándose en la ventana de agentes libres y además con una excepcionalidad: ya no disponen de ficharse por lo que el perfil que buscan es un sub-23. “Estamos trabajando en alguna opción y con eso cerraríamos la plantilla, pero también es cierto que a pesar de que solo contamos con tres centrales puros una cualidad de esta plantilla es la versatilidad, hay futbolistas que pueden desempeñar esta posición con garantías, entonces estamos tranquilos. Sabemos el perfil que necesitamos y queremos, pero esperamos encontrarlo sin decir si será esta semana, en quince días o en un mes”.

Trabajo bien hecho

Y es que si hay algo de lo que se enorgullece Vázquez es del” crédito” que ha ganado el club. Crédito entendido “en el sentido de que estamos recogiendo la recompensa de lo que sembramos, hablo de que hay más clubes que depositan su confianza en nosotros para cedernos futbolistas, también agentes y jugadores interesados, de hecho este año tuvimos muchas más puertas abiertas que en etapas anteriores. Eso habla de que estamos haciendo bien las cosas y es la base para consolidar un proyecto en una categoría tan exigente como esta”, dice el director deportivo de los carballiñeses, quien invita a” tener la misma humildad, no perder en ningún momento el foco y no salirse del camino que nos llevó hasta aquí, porque tengo claro el club que somos, pero también que nadie me va a decir el techo que tenemos”, remarca el ourensano.

De hecho el director profundiza y sostiene que “es difícil” retener a la gente en la plantilla verde, porque muchos ven al Arenteiro como “un equipo trampolín”, algo que interpreta como un halago “porque si se hacen las cosas bien se les permite al año siguiente estar en una categoría superior o en un contexto mejor y eso también habla bien de nosotros. Es crédito para nosotros “, subraya Vázquez concluyendo que “ojalá el año que viene, al acabar la temporada, esté diciendo que será imposible renovar al 80% de la plantilla porque volverá a ser una señal de que el trabajo estuvo bien hecho”.