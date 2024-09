Con ambición, rumbo a “la subida a ACB”

El entrenador del Club Ourense Baloncesto, Moncho López, compareció para exponer los retos a los que se enfrenta con el equipo este curso en el que el mister regresa al baloncesto español, porque “aquí hay un proyecto interesante en el que querían contar conmigo y eso al final es la gran motivación de un entrenador, sentir que confían en ti”.

Con el COB ya se estrenó este pasado fin de semana en Burgos ante el San Pablo Burgos en un partido a puerta cerrada amistoso de pretemporada, una cita en la que la menta que no hubiese público porque que las sensaciones “fueron muy buenas y los espectadores hubiesen disfrutado mucho del compromiso de los jugadores”, que le transmitieron “intensidad, bagaje técnico táctico y también el saber gestionar las emociones y las decisiones tanto con balón como en acciones defensivas”.

La oportunidad para ver todo eso llegará este fin de semana aunque en Santiago de Compostela, porque los ourensanos se estrenan en competición con la Copa de España ante el Monbus Obradoiro, recién descendido desde la ACB. Lo visitarán en el Municipal del Sar y “vamos a ir al 200% en ambición y motivación por vencer en este primer derbi gallego”, subraya López, quien también ensalza la fortuna de haber tenido toda la plantilla disponible desde el primer día” e incluso antes, algo que no es fácil hoy en día con la cantidad de trámites que hay que realizar”.

En la misma línea también resaltan el trabajo de la directiva al haber logrado la continuidad de cuatro de los jugadores: “son cimientos buenos para construir un equipo. Estamos muy contentos con los once jugadores que configuran la plantilla”, asegura el gallego.

Otro de los alicientes para recalar en Ourense fueron las instalaciones del Pazo dos Deportes, y sobre todo el ambiente que crea la afición, porque “no digo esto gratuitamente, creo que la afición es la hostia”, asevera por todo lo alto el entrenador que promete “prender la mecha, porque si la prendemos vamos a hacer una de las canchas más difíciles de la categoría, porque los jugadores ya dicen que el año pasado jugar en casa era un ambiente muy positivo, jugasen mejor o peor cada vez había más público asistiendo, lo que nos va a ayudar mucho”, manifiesta.

De ayuda habla porque el objetivo es alto, la subida a la ACB no se descarta. “Estamos hablando de un proyecto que está pensado para colocarse en ACB en algún momento y no voy a decir que no sea este año”, concede Moncho López, porque “estamos en una Primera FEB en la que cuesta decir en las quinielas qué dos equipos van a subir. Si dices seis nombres lo haces con la sensación de dejarte tres fuera, por tanto la lista de candidatos es grande”, advierte.

“Eso nos tiene que dar sentido común y pensar que hay un objetivo que es al menos clasificarnos para el play-off de ascenso y una vez ahí veremos lo que pasa”, dice López que subraya que se quiere subir al ACB y “desde este momento ya estamos construyendo esa subida, de hecho desde antes, no en pretemporada, desde los despachos”. Pero, con todo, manda un mensaje de cautela “me gustaría dejar claro que no somos el club que más urgencia tiene este año”, reconoce.