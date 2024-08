Calma y criterio para sacar puntos ante la Cultural

El Club Deportivo Arenteiro juega este fin de semana su segunda jornada en Primera Federación y lo hace debutando en el Municipal de Espiñedo ante “uno de los candidatos a todo” de la categoría según el mister, Raúl Jardiel. Los verdes reciben a la Cultural Leonesa este sábado a las 18.00 horas.

El equipo se encuentra en una situación prácticamente idéntica a la de la semana pasada, sólo con el añadido, al cierre de esta edición, de Tarsi Aguado. Un fichaje que llegó esta semana y que ya empezó a entrenar con el club desde el miércoles, por lo que estará a disposición del equipo, aunque Jardiel advierte que “habrá que controlar para cuando está, para cuantos minutos y si puede soportar un partido entero o menos” Así pues, el nuevo centrocampista se suma a la convocatoria donde volverá a faltar a Adri Cruz, porque sigue teniendo molestias por una pequeña lesión en las costillas que le impide estar disponible.

Con la convocatoria resuelta y a la espera de la llegada de más fichajes que para Jardiel, “yo creo que se van a cerrar porque son buenas incorporaciones, pero hasta que no se confirmen no se pueden dar por hechas”, el Arenteiro está centrado en su debut en Espiñedo.

Mentalidad y actitud

“Esta semana nos hemos enfocado en analizar el partido de la primera jornada ante la SD Tarazona porque creo que hubo muchas cosas que hicimos bien y que nos gustaron, pero también hay otras muchas, muy claras y claves, que tenemos que mejorar. En eso nos centramos, en construir un equipo que vaya dando pasos en la dirección correcta”, dice el aragonés que asegura que trabajan “con el orgullo y la satisfacción de haber visto un equipo que lo intentó hasta el final e incluso en la última jugada del partido pudo conseguir el empate”.

Así, entre las cosas que quiere mantener está “la mentalidad del equipo. Me gustó muchísimo esa gran mentalidad y esa actitud que hubo el primer día y espero que continúe porque creo que es un factor muy importante para afrontar no solo este partido, si no a todos los partidos a lo largo de la temporada”, valora el entrenador.

La Cultural Leonesa

En cuanto al rival se deshace halagos: “es una de las mejores plantillas de la Primera RFEF, es una plantilla continuista con muchas renovaciones de la temporada pasada y además de mantener a gente que lo había hecho bien han incorporado grandes fichajes que solo les han llevado a subir el nivel, con muchos jugadores importantes en la competición. Para mí recibimos a un candidato a todo, por plantilla, porque mantiene al mismo entrenador que el año pasado y por tanto se conocen y por otros factores como que es un equipo que le da mucho sentido a la pelota, que tiene muy buen uso del balón, mucha calidad, mucha precisión y automatismos muy claros. Nos visita uno de los mejores de la categoría”, insiste Jardiel.

Para dejar una victoria en casa cree “hay siempre un par de claves que están presentes en todos los partidos, independientemente de quien sea el rival. Una de ellas tiene que ver con cómo defendemos o con como contrarrestamos las últimas acciones de cada jugada, como las neutralizamos, y también con como nosotros finalizamos, cómo trabajamos el último sector del campo”, así reconoce que el otro día en Tarazona “nosotros tuvimos tantas ocasiones como ellos o incluso más, pero no estuvimos acertados y si no aciertas no ganas. Creo que también es una de las claves darle mucha importancia a nuestra área, a las últimas acciones defensivas y, como no, al ataque”.

En concreto, ante la Cultural Leonesa, “creo que vamos a tener que respetar mucho porque es muy buen equipo, pero también tener la confianza y la ambición de que podemos ganarles y sacar el partido adelante con una buena organización defensiva y sabiendo dar criterio y calma cuando tengamos el balón”.

Llamamiento a la afición

El técnico, ya al remate del choque en tierras aragonesas, en el post partido, hacía un llamamiento a la afición de los carballiñeses, pidiendo un apoyo que hasta el momento ha sido incuestionable.

El aún no ha podido disfrutar de un partido como local, lo hará mañana por primera vez, así que espera vivir un factor Espiñedo que conoce como visitante, ya que el curso pasado llevaba la batuta del Teruel, que visitó el feudo verde en la segunda vuelta. “Estoy convencido de que se va a sentir el debut sin ninguna duda, la afición responderá al equipo y buscará crear esa magia especial que ha creado en los últimos años en Espiñedo”, desea el entrenador del Arenteiro.