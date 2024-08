Galicia se queda sin representación en la máxima categoría nacional de ajedrez

Hasta este domingo se disputó en la provincia de Jaén, en la villa de Linares, la Primera División de Clubes de Ajedrez, una cita donde se vieron las caras cita ocho potentes escuderías de todo el panorama nacional, entre ellas el Club Xadrez Ourense, único representante de Galicia en la máxima categoría hasta esta fecha.

El sistema de puntuación (por match y no por partidas), supuso un enorme handicap para los ourensanos, que habrían mantenido la categoría holgadamente de ser el sistema de puntuación idéntico al de la Liga Gallega de División de Honor, de la que fue campeón el pasado mayo. Pero no fue posible, el doblete autonómico, sin olvidar el título de Copa, logrado también a finales del pasado mes de mayo, no fue antesala, sin embargo, de esta competición nacional de clubes.

La escasa inspiración y la inexistente fortuna en los momentos críticos, sumadas a las bajas con respecto a 2023, especialmente la de Yudania Hernández por motivos personales, fueron un factor decisivo para sellar un doloroso descenso tras seis años en la elite del ajedrez nacional.

Pese las grandes oportunidades ante Valencia, Granada, Barcelona en las tres primeras jornadas, ante Gross de Donosti en la penúltima jornada e incluso ante los andaluces del Oromana en la última y decisiva jornada, los ourensanos no fueron capaces de sumar un punto más por match, que habría salvado la categoría en esta difícil temporada.

Galicia se queda así sin representación en la Primera División Nacional para 2025, y la Segunda División Española para el próximo curso tendrá al Club Xadrez Ourense, Ajedrez Vilagarcía y Ajedrez Ferrol, entre otros, como máximos aspirantes a retornar a la primera categoría.