Máxima eficacia del Ourense CF

Equilibrio e igualdad fue lo que hubo sobre el tapete del Nou Estadi Costa Daurada entre el Nástic de Tarragona y el Ourense CF, y fue lo que reflejó al término del duelo el marcador con un empate con un gol a favor de cada escuadra.

Los pontinos se estrenaban en tierras catalanas como equipo de Primera Federación y lo hacían en una situación particular al no poder el Nástic, por sanción federativa, disponer de público en su estadio. Pero eso no invalidó la ambición de los pontinos que mostraron la imagen que ya abian dejado entrever en pretemporada.

Así los de Rubén Domínguez se afanaban por llegar al área de Alberto Varo, pero aunque las ocasiones se daban faltaba la definición. Una falta a su favor fue un aliciente a mayores para intentarlo desde los 20 metros. El tiro fue de Raúl Prada ajustado al segundo palo donde un atento Gorostidi fue quien impidió que se abriese la lata.

Se llegó entonces a la media ora del encuentro y el tanto cayó para los locales, desde el medio campo Jaume Jardi vio a Marqueta adelantado y de volea adelantó a los suyos.

Pero el Ourense CF siguió dando la cara y tuvo la suya por medio de Di Renzo, aunque murió la opción en la frontal.

Otra vez en las botas de Jardi se vivió peligro con un disparo que dio en el palo, donde minutos antes se había estirado Marqueta para frenar un mano a mano con Pablo Fernández. Los anfitriones subían la presión y disfrutaban de una falta, pero Gorostidi lanzó alta.

Tras el descanso fue el Tarragona quien salió con mayor intensidad, aunque duró lo que tardó Rubén Domínguez en dar entrada a Javi Carbonell, porque este pisó el césped recogió un balón muerto y puso el primer gol de los ourensanos en la categoría.

Quedaban muchos minutos por delante y ninguno de los equipos se conformaba, Fidalgo ocasionó una falta que Gorostidi volvió a jugar, pero de nuevo sin complicaciones. La peor noticia fue la retirada de Jerin tras notar molestias después de disputar un balón dividido, porque el resultado ya no cambió. El Ourense CF tuvo un único disparo a red y un total acierto que vale su primer punto.