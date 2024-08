“Vamos a rendir por encima de lo que hemos mostrado”

El Club Deportivo Arenteiro se enfrenta este fin de semana a su primer partido de Primera Federación por segundo año consecutivo, aunque con pocas similitudes con el curso pasado. Gran parte de la plantilla tomó rumbos nuevos y también el cuerpo técnico, porque quien llevará este año la batuta es Raúl Jardiel, el nuevo técnico de los carballiñeses valora la pretemporada y hace análisis de lo que espera en las próximas fechas.

“La pretemporada fue lo que viene siendo una pretemporada en fútbol últimamente. Las plantillas se cierran muy tarde debido al cierre de mercados que se da después de haber iniciado la competición, lo que hace que cada año muchos equipos y muchas categorías distintas empiecen con pocos efectivos, que es lo que nos pasó en el Club Deportivo Arenteiro”, explica Raul Jardiel

Señala que “a partir de ahí, con esas condiciones de tener que ir incorporando poco a poco fichajes y cuando aún nos faltan cuatro o cinco futbolistas por llegar, puedo decir que estoy contento”. El aragonés resalta especialmente “la progresión” como sus jugadores “han ido asimilando todo” y como en el club “se han ido empastando todas las piezas y todos los nuevos conceptos, todo ello poco a poco porque somos muchos y nuevos”.

Esta semana ya ha tocado focalizarse por completo en el primer partido, frente a la Sociedad Deportiva Tarazona, y hasta Aragón dice el míster que se desplazarán con “convencimiento de que llegamos listos para competir aunque siendo conscientes de que el equipo irá yendo a mejor a lo largo del año, porque se está construyendo”.

Mucha importancia le da el entrenador a una gran noticia, y es que podrá viajar con todos los jugadores disponibles, porque más allá de algún percance ninguno ha sufrido lesión seria, “así que iremos satisfechos , contentos y con ganas, sabiendo que vamos a rendir muy por encima de lo que hemos mostrado hasta el momento”, asevera.

El objetivo es “sacar la mejor versión sin excusas. Salir preparados para dar un nivel competitivo, aún entendiendo la temporada como un proceso continuo de mejora, pero saltando desde el primer día sabiendo responder, porque los puntos tienen el mismo valor en todos los momentos de la temporada. Esa es la expectativa y la intención”, dice.

Para esta primera jornada, el domingo a las 20.00 horas en la comunidad Autónoma de Aragón, los verdes son los que son, pero desde la dirección deportiva buscan cuatro o cinco fichajes nuevos. “Un par de jugadores para zona defensiva, para zona de lateral izquierdo, algún centrocampista y también nos hace falta algún fichaje de parte de arriba. Todo depende del mercado”, explica Jardiel, que sabe que es una tarea complicada porque el mercado cierra el próximo 31 de agosto y además de los requisitos técnicos y tácticos de los carballiñeses está el personal, “buscamos gente que encaje a nivel humano en lo que es el Arenteiro, en el equipo que estamos formando”.

Al técnico no le importa estrenarse fuera de casa, tampoco le importaría haberlo hecho en el Municipal de Espiñedo, sostiene que el “calendario toca el que toca y hay que afrontarlo como venga”, pero sí que reconoce que hacerlo en Aragón y en Zaragoza “es especial”. “Va a ir familia, van a ir amigos y al final se va a acercar mucha gente que me quiere y a la que quiero, eso hace que estés un poco más en alerta. Es un partido que reconozco que me hubiese gustado que coincidiese más adelante en la temporada, que probablemente hubiese marcado en rojo en el calendario por volver a casa más adelante, pero tampoco le doy mayor importancia, sabemos que son tres puntos y es a por lo que vamos”, indica el míster.

Sobre el rival, el Tarazona, conoce el club y al entrenador, Juanma Barrero, así como al director deportivo “porque hemos sido compañeros”. Al equipo aún no lo conoce porque al igual que el Arenteiro se compone de muchas caras nuevas, pero sí sabe de los aragoneses “la importancia del vínculo que allí tiene el club con el pueblo, con una población similar a la de O Carballiño. Conozco su idiosincrasia y suelen hacer equipos muy competitivos, muy intensos que meten mucha pasión al juego; son rivales incómodos, agresivos y energéticos, con mucho fútbol directo. Creo que por ahí irán los tiros”, concede Raúl Jardiel.