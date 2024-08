El Atlético Pereiro de Aguiar Futsal buscará consolidarse

El concello de Pereiro de Aguiar cuenta desde hace unas semanas con un nuevo equipo de fútbol sala femenino, un conjunto que nace bajo el nombre de Atlético Pereiro de Aguiar Futsal Femenino y bajo la batuta del entrenador Roberto González, acompañado de Juan Pablo Morán como segundo entrenador, y de Antón Nóvoa como delegado de equipo. Los tres forman parte de una directiva que componen siete miembros que dieron luz verde a este proyecto.

“La idea no es nueva, era algo que ya nos rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo, la teníamos hablada, especialmente Robert y Juampi que tienen experiencia en esto. A mí me lo contaron y me animé y sale ahora porque consideramos que era el momento de dar este pasito”. Quien habla es del delegado, Antón Novoa, al que le hace ilusión empezar este proyecto que, celebra, “ ha contado con el apoyo del concello de Pereiro de Aguiar que nos ha ayudado y estamos muy contentos”.

Actualmente son el único equipo de fútbol sala femenino de Pereiro de Aguiar, aunque saben que hubo antecedentes de otro equipo, pero “desconocemos que pasó con él porque nosotros ya no lo llegamos a conocer”. Así pues, para jugar al fútbol sala femenino en este concello hay que pasar a formar parte del Atlético Pereiro de Aguiar Futsal, que ya cuenta con 13 jugadoras aunque la plantilla no está cerrada.

“De momento tenemos trece nombres: Irene, Annia, Carlota, Mireia, Miriam, Ana, Laura, Sandra, Iria, Lucía, Adriana, Jenny y Uxia; pero no descartamos que llegue alguna incorporación durante esta pretemporada”, dice Nóvoa, quien explica también la composición del cuerpo técnico. Roberto como entrenador y presidente del club, Juampi como segundo entrenador y secretario y el propio Antón Nóvoa cumpliendo la función de delegado de campo y tesorero.

Cuerpo técnico y plantilla entrenan desde hace una semana en Pereiro de Aguiar para lograr la apuesta a punto para el arranque de la Liga Provincial, en la que competirán este curso. Por el momento la semana ha sido, según el club, “ilusionante aunque también dura” para poder salir del mejor modo posible a la prueba de la temporada regular, que aún no tiene una fecha oficial, “tenemos reunión la semana que viene para hablarlo, pero estimamos que empezará a finales de septiembre o principios de octubre, aún no sabemos 100% cuando será”.

Lo que sí saben desde el nuevo club es cuál es su objetivo, que no es otro que el de “asentar el proyecto”. “Conseguir que muchos vecinos se identifiquen con él y conseguir su apoyo saliendo a disfrutar, porque es un proyecto que nos ilusiona tanto al cuerpo técnico como a la directiva como las jugadoras. No nos marcamos un objetivo clasificatorio más allá de crecer con él y poder consolidarnos para pasear el nombre del concello por todos los campos que nos vamos a encontrar este año”.

Esos campos son diez, los mismos que el número de rivales: Ourense Ontime C, Carballiño FS, Cidade de As Burgas B, A Rúa, Ribeiro do Avia, Xinzo FS, A gudiña FS, Coles FS, Vilariño FS y Academia Futsal se medirán con el conjunto recién creado.