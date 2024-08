Pasión, esfuerzo y compromiso, las claves del Ontime

El Ourense Ontime comenzó ayer su pretemporada y lo hizo bajo la batuta de Bea Seijas, una persona que conoce el club de primera mano, algo que no duda en resaltar yendo incluso un paso más allá: “Es el club más importante de mi vida”, afirma.

Seijas tomó ayer por primera vez los mandos del equipo de Primera División, pero no es ajena en absoluto a la estructura de todo el club, a los valores y a las ideas del Ourense Ontime, como ella misma se encarga de recordar, “cuando se creó la sección fui una de las personas del equipo que organizó todo el tema para tener fútbol sala femenino. He estado en su creación desde el principio y he pasado por todas las distintas categorías, he visto la liga más baja, la liga Provincial y ahora la liga más alta. Se ha vivido de todo a lo largo de estos veinte años, ha habido éxitos, fracasos, muchos momentos buenos y algunos malos, y llegar ahora a entrenar el primer equipo para mí es un honor y un sueño cumplido”, dice la ferrolana que promete “poner todo de mi parte para hacer las cosas de la mejor manera posible, tanto a nivel deportivo como a nivel estructural”.

El proyecto tiene una idea clara, “que la base tenga mucho protagonismo, que vaya creciendo para intentar que el máximo número de niñas puedan llegar a jugar en el primer equipo”, buscando crear “una identidad de club muy fuerte y sobre todo dando mucha importancia a los valores desde pequeñas, para que cuando lleguen a debutar se sientan totalmente identificadas con nuestras ideas “, dice la entrenadora que hasta la fecha guiaba, precisamente, al equipo filial.

La plantilla y la base

Con todo, resalta que nada se regala y “aquí el esfuerzo es algo innegociable. Queremos que la pasión esté presente en cada una de las jugadoras porque creo que sí se hace algo con pasión el éxito está asegurado, y no me refiero a ganar títulos, sino a ser cada vez mejores tanto a nivel individual como grupal”.

La plantilla de la que dispone aún no está cerrada, por el momento Uxia Rodríguez, Sara Soares, Chiky, Vero, Sara Moreno, Raquelilla, Marta Figueiredo, Judith Pedreira, Ana Rivera, Zaide y los fichajes de Spi y Carla Ayensa forman el plantel, acompañadas de las cinco jugadoras del filial que realizarán la pretemporada con ellas: Nuria Pascual, Sandra, Sara Pousa, Alba y Carla.

La intención es que quede cerrada lo antes posible y trabajar ya con el equipo en completa disposición. Buscan cerrar un ala- cierre, aunque siempre teniendo en mente que la plantilla “no va a ser demasiado extensa para que la base pueda tener opciones, porque queremos apostar por ellas aunque tienen que demostrar que quieren estar en el primer equipo, porque cada día es más difícil ser jugadora de Primera División”, advierte Seijas.

Así pues, para las interesadas en llegar a jugar en la categoría vistiendo los colores del Ontime, resalta que “hace falta no solo tener buenas cualidades técnicas y tácticas y mucho talento, sino otras cosas como compromiso, pasión, trabajo y sacrificio, ser jugador a las 24 horas del día, con constancia, no solo apareciendo para entrenar”, dice antes de añadir que en la primera plantilla “hay jugadoras con muchísima trayectoria y muchísimo nivel y hay que ganarse ese espacio con ellas con mucho trabajo, mucho tiempo y muchas horas invertidas”. Aunque sin desanimar a nadie sostiene que “si hacen bien lo suyo tendrán la oportunidad seguro, pero no es fácil y es algo que queremos remarcar”.

Con el primer equipo parte sin objetivo clasificatorio, con tan sólo una meta: trabajar mucho para ser mejores cada día y terminar lo mejor posible. “Si al final de la temporada todos quedamos satisfechos porque habremos dado lo máximo con nuestras posibilidades, si podemos ser mejores cuando terminemos la temporada de lo que fuimos cuando la empezamos, entonces se cumplirá el objetivo”, avanza.

Amistosos

Para ello, por el momento hay dos partidos amistosos concretados. El 17 de agosto visitarán a las ourensanas las jugadoras del Pescados Rubén Burela y una semana después, el día 24, las luces del Castro Bloques Cando; ambos conjuntos rivales en Primera División y ambas citas en el Pabellón de Os Remedios, aunque aún sin una hora confirmada.

Además en la agenda está previsto hacer un partido amigable de entrenamiento con el equipo filial cuando este comienza a entrenar. A mayores, formarán parte del Torneo de Outomuro que se disputa el último fin de semana de agosto, este año con la participación del Ourense Ontime, Melilla, Popio Pescamar y Santa Luzia de Portugal.