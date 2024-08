El Barbadás y el Arenteiro, a por el primer derbi

La Unión Deportiva Barbadás logró este viernes vencer al Club Deportivo Estradense en la eliminatoria previa de la Copa Federación. Un solo gol de Hugo en el minuto 83 les dio el pase a los azulones a cuartos de final, una cita donde los espera el Club Deportivo Arenteiro. Tanto el encuentro disputado como el que aún está por jugar los analiza el entrenador de Os Carris, Juanjo Vilachá.

El técnico reconoce que “ganar siempre es bueno porque se trabaja mejor después de un resultado favorable, pero nos volvemos con muchas cosas que corregir del Municipal de A Estrada” y es que con humildad dice que el resultado “no fue justo”.

“Nosotros no merecemos la victoria, si alguien la mereció fue el Estradense, aunque creo que ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones de gol, pero es verdad que fueron capaces de someternos y nosotros de defendernos, que es una de las cosas positivas que saco de este choque, el saber sufrir”, sostiene.

El nuevo entrenador del Barbadás no tenía expectativas para este encuentro porque a espaldas de su equipo tan solo había cinco días de entrenamiento, aun así, “desde el punto de vista competitivo cumplieron sin duda, no tengo nada que objetarles porque se vaciaron por completo, disputaron muchísimo después de una semana de carga tan importante y ese es uno de nuestros signos de identidad”, ensalza antes de remarcar que, “desde el punto de vista más de fútbol nos costó un poco más, algo que creo que es lógico porque no pudimos generar ningún tipo de automatismo, no tuvimos casi tiempo con balón”.

Otro de los problemas fue la creación de la plantilla porque pese a que el club ya cuenta con una veintena de piezas, cinco no pudieron participar por distintos motivos: “Villa por lesión, Rivero no estaba disponible, Gabri Losada tampoco, uno de los fichajes tampoco pudo llegar porque aún no tiene el transfer y Xinzo está a punto de ser papá y no queríamos arriesgarnos a que se perdiese ese momento, así que hubo que hacer inventos, poner de central a un mediocentro, de lateral a Corzo, que realmente es central...Retocar lo que se pudo y eso descuadró”, explica el entrenador que, con todo, celebra que a pesar de adaptarse a posiciones no habituales “ se sacó adelante el partido”.

Por ello destaca que del año pasado a pesar de las bajas en A Estrada “se quedó mucho núcleo y eso se notó a la hora de que fue un equipo aguerrido y sólido. Eso hay que conservarlo, no vamos a ser más papistas que el Papa, llegar con ínfulas de cambiarlo todo, lo que funciona se mantiene”, indica el míster que también resalta que hubo muchas situaciones que le gustaron, por lo que a nivel general la valoración “es positiva aunque hay que mejorar nuestro propio sistema de juego, saber no solo defender sino también a atacar”.

Sin día para los cuartos

La vista ya está puesta en esta próxima semana, cuando se enfrentarán al Club Deportivo Arenteiro en una jornada de cuartos de final que aún no tiene fecha fijada, pero se valoran dos opciones: la noche del viernes , día 9, o la noche del domingo, día 11.

“Si pudiese elegir elegiría el domingo por tiempo de entrenamiento y también por tiempo de recuperación, porque si no van a tener que entrenar todos los días de lunes a viernes y es una barbaridad. Además se trata de jugar contra el Arenteiro, que al final es un Primera Federación, y aunque haya cambiado a muchos hombres de la plantilla ha fichado verdaderos muñecos con nombres como David Ferreiro o Diego Gómez que sabemos la importancia que van a tener. Nos van a hacer correr y nos va a tocar sufrir, así que cuanto más tiempo tengamos para plantear la semana mejor”, concede Vilachá.

Con todo, la decisión recae en la directiva que está estudiando el día que Os Carris tendría una mejor entrada porque los verdes “mueven mucha gente y eso es bueno para el club porque puede hacer una taquilla decente”.

Lo que ya se sabe son dos cosas; el partido no será antes de las 20.30 horas, independientemente del día en el que se dispute, para evitar el calor, y esta jornada obliga a la suspensión del amistoso que tenían los azulones visitando en Oira al Cented Academy. Si juegan el viernes descansarán todo el fin de semana y si juegan el domingo ya se solaparía con esa cita, así que el míster comenta que “si quieren buscar otro momento no va a haber problema, pero esta semana será inviable”.

Así las cosas, esta semana se espera el primer derbi provincial en un partido oficial.