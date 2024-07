El Arenteiro ya arranca su toma de contacto

El Ourense CF comenzó su pretemporada el 23 de julio con la primera edición del Memorial Miguel Ángel González, en homenaje al fallecido guardameta ourensano. Los pontinos lo hicieron por todo lo alto con un partido amistoso ante el Real Club Deportivo de A Coruña, que este año competirá en el fútbol profesional en Segunda División.

Tras esa cita, ayer era el turno de estrenarse para el otro representante ourensano en Primera Federación este curso, el Club Deportivo Arenteiro, que por su parte se desplazaba hasta Portonovo, y en concreto hasta el campo de Baltar, para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Compostela, de Segunda Federación.

El 23 de julio los pontinos cayeron ante los coruñeses por 0-4 y ayer los carballiñeses, que jugaban la disputa del Trofeo La Galiciana en su primera edición, cedieron ante los compostelanos por un 2-2 que se resolvió en penaltis a favor de los de la capital autonómica.

No fue un partido fácil para los verdes, no tanto por motivos deportivos como por motivos de configuración de plantilla. Si ya son pocos, hasta Pontevedra se desplazaron todavía menos; los porteros Diego García y Darío Ramos y el delantero Marquitos no pudieron jugar.

El motivo son distintas lesiones, Diego García sigue recuperándose de la suya, grave en la rodilla, que tuvo el año pasado y que lo apartó del terreno de juego hacia finales de la temporada, mientras que Darío Ramos es el recién llegado, procedente del filial de Osasuna, y esta semana sufrió un golpe en la rodilla que todavía está pendiente de diagnóstico. Por su parte, Marquitos esperan que pueda incorporarse el lunes a la normalidad del club.

Así, en el primer once titular de Raúl Jardiel, Manu Figueroa, Iván Muñoz, Javi Moreno, Tiago, Mangel, David Ferreiro, Nacho Ramón, Diego Gómez, Curro Rivellott, Jordan y Joao Días formaron la alineación.

Hoy a las 20.00 horas vuelve a ser el turno de los de Rubén Domínguez, que en O Couto repiten ante un Segunda División. El Ourense CF disfrutará su segundo amigable ante el Racing de Ferrol, con las taquillas abiertas desde las 18.00 horas.