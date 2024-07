La Unión Deportiva Ourense refuerza su defensa con Pol Bueso y Javi Labrada

La Unión Deportiva Ourense continúa avanzando en la configuración de su plantilla y lo hace con jugadores de mucha experiencia, en concreto con un fichaje y una renovación que han alegrado a la afición: llega Pol Bueso y continúa Javi Labrada.

Sobre el primero, desde que el Club Deportivo Arenteiro anunció que separaban caminos hubo rumores de que el defensa sería una de las caras del equipo de los rojillos, sin embargo no ha sido hasta esta semana cuando la Unión Deportiva Ourense ha confirmado que sí, aportará veteranía tras la baja del capitán, Pablo Corzo.

El defensa se despidió de los verdes hace exactamente una semana a través de sus redes sociales. Lo hizo con una carta en la que agradecía “tres años inolvidables llenos de momentos únicos” y ensalzaba al Arenteiro como “un club que me acogió con el corazón” y con “una afición que me trató siempre con mucho cariño”, “donde me han cuidado durante todos estos años”.

“Lo más bonito de las cosas fue poder vivirlas, disfrutarlas y poder contarlas con el corazón lleno”, esgrimía Bueso antes de aterrizar en la Unión Deportiva Ourense, donde asegura sentirse “feliz e ilusionado con el nuevo reto”.

La defensa no se apuntalaba solo con Pol Bueso, así que en la Unión Deportiva Ourense llegaron a un acuerdo con Javi Labrada. El vigués pasó por la cantera del Real Club Celta de Vigo, después, tras una temporada en el Choco de Redondela, firmó por la Unión Deportiva Ourense en el verano del 2022, y desde entonces es un unionista más al que califican como “una pieza clave” para una temporada que esperan que sea “espectacular”.

Álex Cobo, Lucas Puime, Luismi, Jose Pérez, Varo Fernández y Pablo Parrilla son otros de los renovados por el club que preside Fernando Currás.