El parapente pinta el cielo de Larouco

Mucho colorido y altos vuelos es lo que se puede presenciar esta semana en la Serra de Larouco, desde el concello de Baltar, que por primera vez acoge el Campeonato de España de Parapente, una cita de la que se enorgullecen desde el club anfitrión, el Club Parapente Baltar, que tiene experiencia tanto en organización de eventos de nivel como en competir en los mismos.

Lo explica su presidente, Rafael Fernández: “ en esta ocasión nosotros solo tenemos dos pilotos en competición, es una cifra que podría ser más alta, pero no todos podíamos estar en todas partes y muchos estamos en la organización asegurándonos de que todo salga lo mejor posible”, dice poniendo como ejemplo de este papel a un experimentado competidor de la disciplina, Daniel Rizo, quien con su gran experiencia en este deporte se convirtió en el director de competición.

Así pues, el domingo a la noche, cuando llegaron los pilotos, fue el encargado de presentar el briefing de seguridad en el polideportivo del concello, un poco antes de que todos ellos, un total de 130 competidores, hiciesen una cena de convivencia donde degustaron productos típicos de la zona antes de una semana intensa.

“Lo vamos a intentar día a día y si las condiciones nos lo permiten vamos a sacarlo adelante, a pesar de que tenemos dos días críticos”, avanzaba Rizo en la noche del domingo y no se equivocaba porque así hacía referencia a las condiciones climatológicas que esperaban para el lunes, las cuales dejaron muchas dudas hasta el último momento sobre sí podría disputarse la primera manga. Algo que finalmente no fue posible hasta el martes, porque aunque las previsiones mejoraron a lo largo del día “no lo suficiente como para poder competir con la total seguridad”.

Y es que en esta disciplina todo funciona a con dependencia de la meteorología, lluvias, vientos... pero, sobre todo, las corrientes termales. “Competimos siempre en los picos de máximo calor porque son aquellos en los que hay máxima energía en el suelo y por tanto aquellos en los que más altura podemos coger, así que entre las 12.30 horas y las 15.00 horas solemos despega. A partir de ahí, una vez que estás en el aire, planear, acelerador a tope, mucha técnica para perder el mínimo de altura y buscar llegar el primero porque al final es una competición de velocidad”, explica Fernández.

Esto fue posible el martes con la primera manga, un total de 61 kilómetros con gol, es decir, la meta, en Mirandela, en Portugal. Más de sesenta kilómetros que 80 pilotos completaron en poco más de 1 hora y 45 minutos, “aunque lo más habitual es que la prueba dure entre dos y tres horas dependiendo, como no, de las condiciones climatológicas”. En este caso eran “algo pobres, con techos bajos y pocas térmicas, pero la manga fue más rápido de lo esperado con el último tramo con viento en cola”.

La segunda manga fue la del miércoles con 60 kilómetros en juego y gol cerca de Maceda, donde el viento, fuerte al despegue, retrasó el start point; ese momento en el que todos los pilotos despegan y esperan en el aire a que se marque la hora de salida. A partir de ese instante deben volar todo el circuito recorriendo todas las balizas para completar la prueba hasta llegar al gol. Las condiciones parecían mejores al iniciar el día, pero a mitad de la manga “se complicaron con técnicas muy débiles y tramos de viento cruzado y en cara”, y de los ochenta pilotos de la primera manga quedaron 5 en el gol.

Ayer fue el turno de A Gudiña, con mejores condiciones térmicas y la misma ilusión que los primeros días. Hoy no está decidido hacia donde volarán los pilotos porque es una cuestión que se elige cada mañana fijando una ruta, tomando en consideración todas las particularidades de cada zona y de cada vuelo, siempre con la intención de recorrer alrededor de los 60 kilómetros.

El campeonato abandonará Larouco este sábado, pero no lo hará el parapente, porque desde el Club Baltar reivindican que es el espacio “idóneo” para esta practica deportiva y ensalzan que haber conseguido que un campeonato de esta relevancia elija este territorio como escenario lo avala. Por eso mismo tienen un mensaje claro , un no rotundo a la instalación de los eólicos en la sierra. “Ni se podría volar, ni se podría disfrutar”, advierte Rafa Fernández, porque, aunque el proyecto que amenazaba la zona fue desestimado, no quieren nuevas y negativas sorpresas.