Atletismo solidario con la “Ruta 091”

El 1 de septiembre es la fecha elegida por la Policía Nacional para llevar adelante una carrera popular bajo la denominación “Ruta 091”, 5 kilómetros de recorrido para los adultos que cruzarán la capital de As Burgas en un trayecto que partirá desde la Comisaría Provincial, pasando por emblemáticas zonas de la ciudad con un objetivo solidario, porque todo lo recaudado se destinará a dos asociaciones : ApuntasTE y Down Ourense, dedicadas a la integración de niños con autismo y síndrome de down, respectivamente.

La presentación de esta prueba solidaria se realizó ayer en la Confederación de Empresarios de Ourense, donde integrantes de la Policía Nacional explicaron que se trata de una primera edición de la carrera, que además conmemora el 200 aniversario de la Policía Nacional, creada bajo el reinado de Fernando VII en enero de 1824.

Para participar en la competición solo es necesario anotarse antes del 29 de agosto a las 23.59 horas a través de la página web www.ruta091.es, donde ya están abiertas las inscripciones, que incluyen una camiseta técnica que se entregará con el dorsal. El coste de la inscripción será de 12 euros para los adultos, pero también hay una opción infantil. Los más pequeños reducen su aventura deportiva en 4 kilómetros, tan solo recorriendo uno, por lo que en su caso el coste es de 10 euros. Además existe un dorsal solidario, llamado dorsal cero, pensado para todas aquellas personas que sin participar quieren aportar una determinada cantidad para colaborar con las asociaciones.

En cuanto al itinerario, la carrera comenzará a las 10.00 horas y partirá desde la Comisaría Provincial de Ourense, el recorrido continuará por Curros Enríquez, Sáenz Díez y Plaza Concepción Arenal, cruzando por Pardo de Cela hasta llegar al Puente del Milenio, donde la carrera lo atravesará para llegar a la rotonda de las palmeras, desde donde regresarán utilizando el puente en carril contrario para acercarse a la Calle Progreso a la altura de la Plaza Concepción Arenal. Desde ahí una recta hasta llegar al emblemático Jardín del Posío, desde donde los corredores tendrán que continuar por las calles Lugo, Villar, Plaza de la Herrería, Cervantes y Barreira atravesando la Plaza Mayor en dirección Lamas Carvajal. Ya en la Calle del Paseo faltarán pocos metros para poner punto final; tendrán que recorrer el Parque de San Lázaro y Curros Enríquez hasta finalizar nuevamente en la Comisaría Provincial de Ourense.

Todo ello para los más mayores porque los pequeños, que comparten el recorrido de su carrera infantil con la inclusiva, saldrán a las 11.30 horas desde la Comisaría Provincial, correrán hasta la calle Curros Enríquez, de allí al Parque de San Lázaro y un cambio de sentido para circular de nuevo por Curros Enríquez hasta la explanada de la comisaría.

La competición de los adultos contará con un cronometraje que se realizará por el sistema de dorsal chip y tendrá sus respectivos premios para aquellos que lleguen en primer, segundo y tercer lugar, tanto en categoría femenina como masculina.

Apoyos y colaboradores

No es la primera vez que la Policía Nacional organiza esta prueba solidaria, la Ruta 091, puesto que se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional, de hecho el año pasado recaudó un total de 257.428 euros en la suma de las 30 ciudades que la albergaron.

No obstante, sí es la primera vez que recae en Ourense, donde están entusiasmados con esta oportunidad que cuenta con la colaboración del Banco Santander y Mupol, pero también con colaboración de la ciudad, puesto que tienen apoyo de la Diputación Provincial, del Concello de Ourense y de la Confederación Empresarial; así como de distintos empresarios de la provincia que han querido hacer su aportación, al igual que los sindicatos policiales CEP y SUP.

El recorrido