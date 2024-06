Una renovación y tres bajas para la UD Ourense

La Unión Deportiva Ourense avanza en la configuración de su plantilla para el próximo curso. Tras anunciar que seguirá llevando la batuta Borja Fernández, a pesar de las dudas que hubo un primer momento, a continuación llegó la renovación de un delantero fundamental esta temporada en el club; Luismi, y tras varios días sin noticias llegó una más, los rojillos volverán a contar con Alex Cobo en la meta.

Cobo llegó el verano pasado para sustituir a Ramón Rodríguez después de dos temporadas en el club, y lo hizo desde Segunda Federación, donde defendió los colores de un Bergantiños que tras descender aquel año, este curso ha vuelto a la cuarta categoría del fútbol nacional. Sin embargo, a una renovación se suman tres despedidas. No continuarán formando parte de los unionistas ni Alberto Novoa, ni Santi de Prado ni Yelco Alfaya.

La primera baja en conocerse fue la de Santi de Prado, el lateral se despidió de la afición a través de las redes sociales, donde también le dedicó palabras de cariño a sus ya excompañeros porque esta temporada formará parte de la Sociedad deportiva Compostela.

El siguiente anuncio fue el de Albertito, Alberto Novoa también empleó su perfil en redes sociales para decir adiós a compañeros y aficionados y personificar el texto en Jorge de Dios, Toni Álvarez y Jandro; el cuerpo técnico que hubo hasta casi final de temporada cuando tomó el relevo Borja Fernández, a ellos los describe como “inigualables y únicos”.

La última ausencia conocida ha sido la de Yelco Alfaya, el propio jugador se ha encargado de comunicarla con un breve mensaje: “me habéis enseñado lo que significa este club desde el primer día, lo he dado todo por él y pese a que el final no ha sido el esperado, el viaje ha sido precioso. He decidido no continuar, pero vosotros os quedáis conmigo”, dice el delantero que tras una temporada abandona las filas de O Couto.

Entre renovaciones y bajas la Unión Deportiva Ourense tiene en el medio una asamblea general ordinaria. Este mismo jueves a las 19.45 horas cita a sus socios en la Casa de Chocolate, en la Avenida de Habana de Ourense, para una asamblea con siete puntos en el orden del día.

Ratificación de nuevos socios, informe de ejecución del presupuesto de la pasada temporada, cuota social, aprobación de cuotas de abonados para la próxima temporada, la inclusión del escudo del Club Deportivo Ourense en las camisetas, la valoración del pasado, presente y futuro del club y un apartado para libres intervenciones es el menú.