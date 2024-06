El Ría de Betanzos se lleva el Descenso del Miño

La 55ª edición del Descenso do Miño en Ourense estuvo pasada por agua a causa de la lluvia. Sin embargo, no fue condicionante para que los casi trescientos palistas que se dieron cita no pudiesen disfrutar de un recorrido de casi 17 kilómetros, los que separan Os Peares, el punto de salida, y A Batundeira, en Velle, la meta.

Esta regata puntuable para las ligas gallegas, sénior, juvenil, cadete y veteranos, tanto masculina como femenina, contaba con la participación en esta ocasión de más de 217 embarcaciones con 287 deportistas de un total de 28 clubes de gran parte del territorio.

Los anfitriones fueron los palistas ourensanos del Club Ourense Piragüismo, pero no los protagonistas. Ese peso cayó para el Club Ría de Betanzos, que con 2.163 puntos fue imbatible para sus rivales.

Así pues, la clasificación general de clubes tras la suma de todas las pruebas dejó como ganador a los de A Coruña, seguidos en el podio del Club Náutico de Cobres, pero a gran distancia, con 1.719 puntos, por delante del Club Kayak Vigo, que con 1.342 puntos ocupó el tercer cajón. Para ver a los equipos ourensanos hay que llegar a la quinta plaza, la que obtuvo el Club Fluvial Avión-Castrelo de Miño que con 950 puntos en su casillero fue el mejor representante provincial.

Tras él, en la 17ª posición se colocó el Club Ourense Piragüismo con 223 puntos, 35 puntos más que el Fluvial O Barco, que con 188 puntos fue decimoctavo. Completa la lista de equipos provinciales el Fluvial Allariz que rubricó 89 puntos y la 23ª plaza.

En cuanto a las clasificaciones individuales o por parejas, las medallas ourensanas fueron para el Fluvial O Barco y para el Fluvial Avión-Castrelo de Miño.

En la categoría senior femenino K-2 los de la comarca de O Ribeiro se llevaron dos metales. Ana Vidal y Elena Vidal firmaron un tiempo de 37.59.48 y se hicieron con la plata, mientras que sus compañeras Rosalía Sánchez y Berta Rodríguez, con 40.04.73 fueron el bronce. Además, en veterano femenino K-2, Mónica Piñeiro y Sonia López sumaron una plata con 34.13.31.

Por el Fluvial O Barco el premio fue para José Antonio Girón González en la categoría de K-1 veterano masculino, donde realizó un tiempo de 1.15.04 y se llevó el oro.