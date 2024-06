La Copa Diputación llega a su fin

La Copa Diputación pone fin a su trayectoria en este 2024 tras meses de competición en los que solo dos equipos han llegado a la final, dos conjuntos que además se conocen bien: el Verín Club de Fútbol y el Centro de Deportes Barco.

El encuentro se disputa esta tarde a las 19.00 horas y se hace en campo neutral, en el estadio de la capital ourensana, en O Couto, donde Verín ejercerá de anfitrión frente a los de Valdeorras.

Ambos llegan a la cita con mucha ambición, los del Jose Arjiz tras vencer en casa a un conjunto de superior categoría, de Preferente, en semifinales, el Club Deportivo Velle por 1-0 el pasado 26 de mayo. Mientras que los de barquenses se presentan después de haber vencido a domicilio el 25 de mayo, en el campo de San Rosendo, a un conjunto de inferior categoría, el Sporting Celanova.

Ahora ambos vencedores se miden en un campo que no puede estar en mejor condición tras las renovaciones realizadas tanto en el terreno de juego como en toda la infraestructura al completo, así que el escenario no será excusa para ver un gran espectáculo, en el que ambos conjuntos quieren levantar el trofeo aunque por motivos diferentes. Verin para poner el broche a una buena temporada que culminó con su regreso a Preferente después de un año por la Primera Galicia; el CD Barco para terminar con buen sabor de boca un año irregular donde no pudieron conseguir el objetivo de volver a competir en Tercera Federación.

Así las cosas, hay plan para esta tarde en O Couto.