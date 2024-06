El Balonmano Pabellón es subcampeón

Los equipos ourensannos del Balonmano Pabellón y del Ribeiro se metieron en sendas Final Four con sus equipos alevín y benjamín, respectivamente. Los pabellonistas, dirigidos por María y Aitana, alcanzaron a mediados del mes de mayo su pase a la Final Four Plata entre alevines, por su parte, los benjamines del Ribeiro, dirigidos por Pablo y Nico también lograron meterse en su Final Four Plata hace un par de fines de semana.

Las similitudes fueron más allá porque ambos clubs perdieron su primer encuentro, pero ganaron el segundo en la jornada disputada en A Estrada, lo que les dio el acceso a la competición en el Lalin Arena, donde los benjamines del Ribeiro cayeron, pero los alevines ourensanos lograron un broche final de oro.

El equipo alevín de Vistahermosa, de la cantera ourensana, se proclamó subcampeón gallego de Liga Plata llegando hasta la final donde sufrió la derrota frente al campeón, el anfitrión, el Loriga-Lalín.

Los niños, que fueron dirigidos por María y Verónica, ganaron de manera contundente en semifinales al Culleredo, e incluso empezaron ganando el primer cuarto de la final, pero los otros tres tiempos se hicieron cuesta arriba y acabaron a favor de la parroquia local. Aún así, una gran finalización para poner fin a una aun mejor temporada, con un segundo puesto que es el reflejo de lo trabajado y disfrutado durante todo el curso, que ahora llega a su descanso.