La UD Ourense se somete a Barreiro

A la Unión Deportiva Ourense le gusta el camino largo, complicado y rocoso. Lo demostró durante toda la temporada poniendo en vilo a una afición que soñaba con el ascenso directo cuando los suyos encadenaban semanas a la cabeza, se desesperaban ante la posibilidad de hundirse en la tabla con la racha de derrotas, y aplaudían cuando hacían lo que mejor se les da: dar la sorpresa. Pero también lo demostró en el momento actual, ya con la permanencia en Tercera más que asegurada y en la pelea por el play-off de ascenso a Segunda Federación.

El pasado fin de semana se garantizó llegar a la final gallega venciendo al Arosa en una odisea que no fue para nada cómoda, en casa, en el feudo, en O Couto, los rojillos doblegaban a los visitantes que eran capaces de marcharse con un empate que les favorecía en A Lomba. Allí los de As Burgas tiraron de garra y sentenciaron llegando a poder medirse este fin de semana ante el Celta C-Gran Peña en la final autonómica por llegar a la fase nacional. Y repitieron lo sucedido ante los de Luisito.

Quien viese la primera mitad apostaría una victoria segura de unos locales que se iban 1-0 al descanso y no solo cómodos en la renta en el luminoso, si no con tranquilidad también en el juego en el campo, porque pese a las propuestas de los celestes, eran ellos los que mandaban sobre el tapete. Sin embargo, la victoria se vio truncada en la recta final tras un envite de ataque constante que se selló con un Celta C dando la vuelta al marcador y poniendo las tablas: 3-3.

Para que todo ello sucediese el ritmo fue frenético desde el pitido inicial, con dos conjuntos que dejaban muy claras sus intenciones ofensivas y la necesidad de ponerse cuanto antes por delante en el electrónico para poder respirar con mayor calma. Así, cuando aun no se llegaba a los cinco minutos de juego, ya había habido acercamientos en cada área. Las salidas de balón de los vigueses no amedrentaban y los locales apenas tardaron tres minutos en recuperar el esférico en tres cuartos y habilitar a un Antón Guisande que se revolvió dentro del área y chutó cruzado, encontrando a Álex Vila, pero avisando, lo que provocó la respuesta de Tarensi, con un lanzamiento desviado.

Pero al pasar el cuarto de hora el asedio solo fue en aumento con un dominio alterno del balón, reflejando la igualdad entre ambos conjuntos. Luismi coló un esférico al primer palo que no remató Santi De Prado por poco cuando ya Álex Vila sacaba los guantes. La réplica la dio entonces Oscar Lorenzo en una jugada a cuyo remate se lanzó Rivera, pero frenó Álex Cobo. De nuevo para los de Borja Fernández, en una estrategia desde el perfil zurdo, Lucas Puime cabeceó y estuvo cerca de abrir el marcador, pero el envío se marchó fuera, rozando el larguero.

El juego tenia color ourensanista y tuvo premio. El central de Gondomar aprovechó un error en la salida del Celta C para robar alto y ceder a Champi para que este le diera una asistencia a Luismi, quien definió y encontró el fondo de la red para euforia de una grada que no se cansó de corear.

El Celta C-Gran Peña no se amilanó y trató de igualar la renta buscando los remates por medio de Rivera, pero la defensa de la Unión Deportiva Ourense contuvo el botín hasta el paso por vestuarios. 1-0.

Tras la pausa obligatoria nadie se conformó, a la UD Ourense no le valía tan poca renta y a los visitantes todavía no se les escapaba el contrincante. Con ello en mente de nuevo el ritmo volvió a hacer disfrutar a las bancadas de O Couto. Aunque esta vez a la desplazada afición visitante. Bonilla aumentó la presión de su equipo y obtuvo recompensa: en una buena transición ofensiva, Oscar Gil puso un balón filtrado para Roi Tato, que se fue de su marcador y ya dentro del área envió con la puntera a la red, donde Cobo no pudo hacer nada 1-1.

La cita volvía a estar abierta y cobraba un nuevo curso, o eso asemejo durante apenas dos minutos, el tiempo que tardó Samu Pardo en responder y entusiasmar. Champi escorado a la derecha puso el esférico al área y, tras un toque en el primer palo, apareció desde atrás el lateral para alojarlo en las mallas.

Se llegó así a la hora de partido y los entrenadores decidieron refrescar sus conjuntos con las entradas de piezas claves en cada uno: Jesús Ares por los locales y Álex Millán por los visitantes.

Óscar Gil quiso volver a poner en aprietos, pero esta vez Cobo estaba preparado para impedir la hazaña, mientras en el área contraria el recién entrado Jesús Ares llegaba en una peligrosa carrera con una gran jugada que finalizó con el balón escupido violentamente por el palo. Un obstáculo contra el que también se estrelló el intento de Yelco Alfaya, aunque en esa ocasión contra la base del poste.

El tercer tanto de los anfitriones parecía una cuestión de minutos y así fue. Tan solo cuatro después, rozando los 70 minutos disputados, Yelco Alfaya abrió para Jesús Ares y este supo ver a Luismi en el área, desde donde hizo su doblete y el tercero de la cuenta ourensana.

Pese a todo, nadie se daba por vencido. Los rojillos buscaron uno más por medio de Alfaya, pero Piay salió al corte y con el robo el Celta C volvió a meterse en el partido, porque Álex Millán mandó un misil imparable a la escuadra de Cobo, que dio mucha vida a los de Vigo, tanta que tirando de coraje no tardaron en hacer el empate por medio de Mario Fuente en un error defensivo de la UD Ourense.

No hubo incidencias, pero los colegiados consideraron necesarios 8 largos minutos de contienda a mayores. Se aferraron a ellos ambas escuadras, un empate solo convencía a los visitantes, mientras que a los locales los dejaba dependiendo del resultado a la vuelta en Barreiro. Tuvo la última Álex Fernández y en un balón parado se rozó la victoria como en A Lomba, pero no pudo ser. Álex Vila detuvo el lanzamiento y la final se decidirá en Barreiro.