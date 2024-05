La UD Ourense triunfa en A Lomba

La Unión Deportiva Ourense se desplazó hasta el campo de A Lomba para competir en el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a la Segunda Federación, una cita que como ya había sucedido en el pasado 2023 los cruzó con el Arosa, aunque con distinto resultado: la victoria.

El encuentro comenzó con un ritmo alto en un ida y vuelta hacia un área y hacia otro área demostrando que ninguno de los dos equipos firmaba un resultado que no fuese la victoria. A los rojillos porque no les serviría nada por debajo de ello y a los arlequinados porque aunque el empate les daba el pase, no la satisfacción al completo.

La presión de la Unión Deportiva Ourense en campo contrario comenzó a colapsar a un conjunto anfitrión que no encontraba la fluidez necesaria para mover el balón y buscar a sus jugadores más adelantados. Así, poco a poco, los visitantes comenzaron a asumir el peso del partido explotando sobre todo las bandas como ya había pasado en la ida en O Couto, sin embargo pese a lo que podía parecer la primera ocasión clara fue para el Arosa y al igual que en el feudo ourensano, a balón parado. Antón Concheiro ejecutó una falta y Rubo la elevó demasiado ante la salida de Álex Cobo, aunque la respuesta no se hizo esperar y también llegó a balón parado, en un saque de esquina Yelco Alfaya paseó el esférico por todo el área pequeña, sin que nadie acertase a rematarlo.

Poco después otro saque de esquina de la Unión deportiva Ourense permitió a Santi de Prado recoger un rechazo y soltar un latigazo que se fue rozando el larguero, para intranquilidad de la grada ourensana que se desplazó a pesar del horario a apoyar a los suyos a la villa pontevedresa. Se llegaba así al ecuador de la primera parte y los de Borja Fernández se encontraban más cómodos con su plan de encuentro, mientras que el Arosa sufría al no conseguir la posesión del balón. La situación no cambió, sino que se aceleró, con la lesión de Jesús Ares que obligó a Fernández a recurrir a un ex del Arosa, Luismi, quien acabaría cumpliendo con la ley del exjugador.

Una incorporación de Varo le permitió filtrar un pase a la espalda de los centrales y dejar a Luismi solo ante Manu Taboas, al que superó por debajo poniendo el encuentro cuesta arriba para su ex equipo, ante el que no celebró el tanto a pesar de la euforia de sus actuales compañeros.

Los anfitriones trataron de reaccionar asumiendo el mando del juego y acercándose con peligro a los palos de Álex Cobo y así rozaron la igualada en una larga jugada que finalizó con un disparo de Cotilla, pero rechazó un defensa. Ante los avisos la UD Ourense decidió dar un paso atrás, centrarse en defender la ventaja y minimizar riesgos cediendo el balón a los locales, aunque sin renunciar a atacar. Tanto así que llegó la ocasión más clara antes de finalizar la primera mitad, Samu Pardo robó en el centro del campo, Santi de Prado la puso al corazón del área y allí Yelco Alfaya remató fuera por muy poco.

Tras el paso por vestuarios los primeros movimientos los hizo Luisito que decidió cambiar el sistema e introducir a Iñaki Martínez y Brais Pedreira aumentando la agresividad de su conjunto, buscando ocasiones que llegaron por medio de Martín Diz, que obligó a Álex Cobo a emplearse a fondo y tras un disparo del recién entrado Brais Pedreira, que se fue alto.

Aunque el cambio de sistema también provocaba cierto riesgos, los que supo leer a Antón que tuvo en su bota el segundo de no ser por un atento Manu Taboas. Los arlequinados habían subido marchas y poco a poco encerraban a la Unión Deportiva Ourense en su terreno de juego donde ya denotaban el cansancio.

Pese a todo el tiempo corría en contra y las ocasiones claras llegaban por parte de los ourensanos que ya pasada la hora de juego, en un tacón en el interior del área de Antón, Luismi disparó fuera por muy poco en el que hubiese sido el tranquilizante 2-0, el mismo que buscó Champi con un disparo lejano que mostraba que la Unión Deportiva Ourense volvía a hacerse con el control del partido.

Sin embargo, en los mejores minutos de los de la ciudad de As Burgas llegó el jarro de agua fría. Iñaki Martínez daba un disparo que Álex Cobo despejaba a corner, pero a posteriori una acción entre Javi Labrada y Borja Míguez consideraba el colegiado que era pena máxima. Un penalti muy criticado por la bancada de los unionistas que Sylla convertía en el empate que habría la puerta a la prórroga.

En la media hora de añadido llegó el pase a la siguiente eliminatoria: Javi Labrada anotó y la UD Ourense se verá al Celta C en la final gallega, con la única nota negativa de la lesión de David Rojo.