El área social del COB ya planifica su próximo curso

El Club Ourense Baloncesto terminó su temporada en la cancha en el ámbito deportivo y también en el ámbito del área social, un espacio del que ayer hicieron balance su coordinador, Millán Brea, así como las distintas asociaciones que han formado parte estos dos años, los que lleva activos el proyecto.

Desde la coordinación del área se sienten contentos con los resultados, para muestras señalan que estamos a mediados de mayo y ya preparan la próxima temporada, que empieza en octubre. “Los resultados son muy buenos, la muestra es que vinieron trece entidades que lo primero que hicieron fue dar las gracias porque siempre hablamos con ellos primero, porque les preguntamos qué es lo que necesitan antes de proponerle una actividad en la que queremos que estén incluidos”. Son las palabras de Millán Brea, quien dice que con la satisfacción del balance también “hay un peso de mucha responsabilidad porque el área social es un proceso educativo en el que todo el mundo participa en la medida en la que quiere y puede, no solo consumiendo baloncesto o al menos no de forma pasiva”, sino con toda una experiencia inclusiva.

Para hablar de todo ello se reunieron ayer en la pista del Pazo dos Deportes Paco Paz; ONCE, Aspanas, As Burgas, ADO, Down Ourense,Aixiña, Cruz Roja, Provivenda, Teranga, Por Eles Tea, Residencia Os Milagros, la Asociación de personas con daño cerebral adquirido, la asociación de personas sordas de Ourense y Trascos, que dieron sus peticiones de mejora para el próximo curso. Cada una de ellas dependiendo de sus propias necesidades, desde un mejor acceso a la cantina por parte de Aixiña hasta la posibilidad de tener gente becada para que pueda practicar baloncesto por parte de Cruz Roja.

El área social ha tomado nota de todo y asta la fecha ensalzan un proyecto del que se sienten especialmente orgullosos, la retransmisión de los partidos para que disfruten del espectáculo los miembros de la ONCE “fue maravilloso así que vamos a mejorar el equipo para poder retransmitir de modo más profesional”, avanzan desde un área en el que abogan por un esfuerzo para convertirse en la próxima temporada “en un club totalmente inclusivo con todas las personas”.