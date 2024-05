Un empate de mucho valor para el Arenteiro

El Club Deportivo Arenteiro tenía como objetivo no volver de vacío del Estadio Fernando Torres en su visita al Fuenlabrada y cumplió.

Los madrileños salieron al campo con una mayor intensidad que los carballiñeses, con ganas de resolver por la vía rápida un partido en el que ponían parte de sus esperanzas de mantener la categoría. Así en el minuto 7 conseguían un penalti favorable tras un derribo de Cristóbal que pudo costar el primer gol de la tarde, de no ser porque el disparo desde los once metros de Ilies se marchó desviado. Pese a ello no bajaron los brazos y una buena combinación de Barbosa y Currás se marchó por pocos centímetros y en la jugada siguiente Manu Lama golpeó el larguero de la meta defendida por Pablo Brea.

Fueron quince minutos intensos y después la calma. El Arenteiro, sin apenas ocasiones, se conformaba con hacer una férrea defensa hasta casi la bocina para el descanso, cuando Lama tuvo que romper un contraataque peligroso en las inmediaciones del área.

Se llegó así a la pausa reglamentaria y tras el paso por vestuarios el guión se asemejó al de la primera parte. Un zurdazo de Currás desde la frontal del área puso en serio peligro a los verdes, pero Brea fue capaz de evitar el tanto, al igual que Ger pocos minutos después. A la hora de partido fue Fer Ruiz el que amenazó tras rematar un centro al área.

Fue entonces cuando llegó la mejor ocasión para el conjunto carballiñés, un centro desde la derecha llegó a la bota de Álex Cardero que no pudo definir con precisión. Ya en la recta final la última fue para los visitantes.

Un robo en el área de Romay llegó a Luis Chacón que perdonó un gol que hubiese valido tres puntos y un balón de oxígeno sobre el Unionistas de Salamanca, que hoy disputa su partido ante el filial de la Real Sociedad, en un encuentro que mirarán con atención los de O Carballiño porque cualquier cosa que sea puntuar volvería a robarles la plaza que da derecho a la Copa del Rey; una posición que recuperaron ayer en el Fernando Torres con el punto conseguido.