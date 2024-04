Duelo directo por el sueño del play-off a Segunda

Esta tarde a las 18.00 horas el Club Deportivo Arenteiro recibe a la Sociedad Deportiva Ponferradina, y lo hace en un partido que el entrenador de los verdes no duda en subrayar que “está marcado en rojo en el calendario” porque pone en juego las opciones del equipo de “colarse entre los cinco primeros puestos de la tabla”.

“Estamos con muchísimas ganas. Después de ganar en Cornellá tenemos 48 puntos en la clasificación, prácticamente la salvación conseguida, ahora podemos pelear por cotas mayores”, celebra Javi Rey, que se pregunta “¿quién nos iba a decir en verano qué íbamos a poder jugar contra la Ponferradina en esta situación?”, en un partido “muy bonito, histórico y que creo que va a tener muy buen ambiente porque jugamos contra un equipo que el año pasado estaba en el fútbol profesional”, subraya.

En lo deportivo el técnico valora que “será tremendamente igualado” puesto que los dos equipos se juegan mucho. En el caso de los anfitriones, “nuestras opciones de pelear por esos cinco primeros puestos pasan por ganar a Ponferradina y además queremos jugar Copa del Rey, sabemos que para el club es muy importante y todo lo que sea sumar de tres hoy nos va a acercar a ese objetivo de la Copa”.

En cuanto a las claves, “los jugadores están muy motivados, tienen esa ilusión de poder hacer algo grande, más aún de lo que ya están consiguiendo, y tienen muchas ganas de este partido porque es un poco el último tren para tener opciones”, indica el entrenador, recordando que, a mayores, “también tenemos una espinita clavada con la Ponferradina por el partido de la primera vuelta, porque nos hicieron gol en el 85 y el 2-1 en el 96”, una derrota “muy dura”.

Tanto así que sostiene el ourensano que “esta misma semana recordaba el momento de entrar en el vestuario del Toralín; todo el mundo en silencio, cabizbajo, muy triste porque creo que si algo tiene el fútbol cruel es perder en el último minuto, y allí perdimos así y haciendo muy buen partido, entonces les tenemos muchísimas ganas”, reconoce el técnico.

Sobre el terreno espera un encuentro ofensivo por parte de los locales ante un equipo al que describe como “muy difícil de generar ocasiones”. “Espero un partido tremendamente cerrado, con muy pocas ocasiones de gol porque la Ponferradina es de los equipos que mejor defienden de la categoría y de los que menos encajan, pero lo que quiero ver es un Arenteiro muy valiente jugando de tú a tú”, dice Rey, quien no podrá contar ni con Pibe, ni con Esquerdo ni con Tiago, pero pese a ello insiste en lo que ya se está convirtiendo en un leimotiv en el club: “El Arenteiro no tiene excusas”.

“Tenemos una plantilla muy amplia, muy compensada, y hay jugadores que están preparados para suplir a los que pueden presumirse como titulares. Además tenemos recambios de garantía, son tres bajas importantes pero vamos a sacar un once muy competitivo, hay jugadores que darán un paso al frente porque llevan trabajando mucho tiempo en la sombra para que les llegue esta oportunidad y, además, aparte del once que jugará de inicio vamos a tener un banquillo muy bueno con gente de garantías”, insiste Javi Rey, quien subraya también la importancia del factor Espiñedo. “Es fundamental tener un ambiente de gran cita. Yo viví Espiñedo como aficionado, como entrenador local y como entrenador visitante y cuando se aprieta aquí los rivales no están cómodos”.

No solo pide gran presencia de cara al apoyo frente a la Ponferradina, si no porque pone el foco en que “es un partido de duelo directo por intentar colarnos entre esos cinco primeros puestos que nos darían el derecho a jugar la fase de ascenso a Segunda División. Creo que no somos conscientes, pero lo que está haciendo el Arenteiro tiene muchísimos mérito y le pido a la gente que lo disfrute porque esto es histórico”, ensalza.